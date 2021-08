Posser da Costa : Quem é este político de cabelos brancos?

GUILHERME POSSER DA COSTA, nasceu na cidade de São Tomé, em Maio do ano 1953, Advogado de profissão, licenciou-se em direito pela faculdade de direito de Coimbra – Portugal em 1978.

Fez toda a carreira política no partido MLSTP. Ocupou cargos em todos os órgãos de soberania do Estado santomense. Foi Juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Foi deputado e vice presidente da Assembleia Nacional.

Posser da Costa é embaixador de carreira. Entre as décadas de 80 e 90 foi representante diplomático de São Tomé e Príncipe, no reino da Bélgica e na então Comunidade Europeia.

No Governo ocupou a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Enquanto vice-Presidente do MLSTP, participou na primeira grande vitória do partido nas eleições legislativas de 1998. Foi a primeira maioria absoluta conquistada pelo MLSTP no regime democrático. Posser da Costa ascendeu ao cargo de Presidente do partido nos finais da década de 90 do século passado. Foi nomeado Primeiro-ministro e Chefe do governo de maioria absoluta do MLSTP.

Como Primeiro-ministro destacou-se na condução das negociações entre o Estado santomense e o FMI. Negociações que envolveram outros parceiros internacionais como o Banco Mundial, e que deram lugar ao perdão da dívida externa acumulada pelo país, desde a independência nacional em 1975. Um total de 300 milhões de dólares foram perdoados.

Também em nome de São Tomé e Príncipe foi um dos principais actores das negociações que permitiram a criação em Julho de 1996 da CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa.

Foi condecorado pelo Estado português com a – Grande Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Guilherme Posser da Costa, 68 anos de idade, casado e pai de 3 filhos pretende nestas eleições presidenciais de 5 de Setembro de 2021, dar o salto mais alto na sua carreira política, ou seja, ser eleito Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga