Tribunal libertou Justino Veiga

Detido na noite de segunda-feira por mandado do Ministério Público, quando dava aulas de direito na Universidade Lusíadas de São Tomé, o jurista Justino Veiga, não foi ouvido por nenhum magistrado do ministério público e nem por qualquer agente da Polícia de Investigação Criminal, durante 24 horas de detenção.

Só teve oportunidade de falar sobre o caso da sua detenção quando foi recebido na noite de terça – feira, no edifício do Tribunal da primeira instância pelo juiz de instrução.

O Ministério Público registou a queixa crime de tentativa de corrupção interposta pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Silva Gomes Cravid. Queixa que foi deduzida pelo ministério público como sendo indícios de branqueamento de capital, evasão fical e fraude fiscal.

Buscas a residência do arguido foram feitas pelo Ministério Público para provar nomeadamente a origem do dinheiro que se evadiu do fisco ou que está a ser branqueado, mas sem sucesso.

Segundo a defesa do arguido na avaliação do processo, o Juiz de instrução, chegou à conclusão que as acusações deduzidas pelo ministério público de branqueanento de capital, evasão fiscal e fraude fiscal, não têm suporte, ou seja, não são sustentadas por provas.

A queixa introduzida por Nino Monteiro contra o arguido, foi considerada extemporânea, e sem fundamento.

Por isso, segundo a defesa, o juiz de instrução manteve exclusivamente a acusação inicial reflectida na queixa crime do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é tentativa de corrupção.

Apesar da deluição das acusações por si deduzidas, o Ministério Público defendeu que o arguido fosse enviado a Cadeia Central em regime de prisão preventiva.

Pretensão que foi rejeitada pelo Juiz, após avaliação dos factos e elementos que pudessem sustentar a manutenção da perda de liberdade exigida pelo Procurador da República.

O Juiz ordenou que o arguido fosse posto em liberdade, no entanto sob título de identidade e de residência.

Diversos juristas são-tomenses que analisaram o processo de detenção de Justino Veiga, são unânimes em considerar que foram cumpridos os grandes objectivos dos mandantes da operação musculada e nocturna de detenção do cidadão : Humilhar, vexar e sujar.

Abel Veiga