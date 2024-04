Independência dos Tribunais está ameaçada, o poder político é acusado de condicionar tudo

O Conselho Superior da Magistratura Judicial, é definido pela lei como o autogoverno da magistratura Judicial.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça preside o Conselho que administra o órgão de soberania os Tribunais, um dos principais pilares do Estado de Direito Democrático, a principal representação do poder judicial.

As decisões saídas do conselho superior da magistratura judicial obedecem apenas a lei, são soberanas e independentes.

Numa nota explicativa com data de 6 de fevereiro de 2024, o Conselho Superior da Magistratura Judicial veio ao público e fez saber ao povo, que em duas deliberações de agosto do ano 2022, abriu concurso público para o recrutamento de 8 juízes de terceira classe, e concluiu o processo de recrutamento.

«O referido concurso teve o seu percurso normal obedecendo todas as fases e critérios legais culminando com a aprovação e graduação de 8 candidatos», referiu o conselho superior da magistratura judicial.

O autogoverno da magistratura judicial explicou também que com base no artigo 26 do código processual civil só tem legitimidade para apresentar recurso em relação ao concurso para juízes, «aquele que tem interesse directo em demandar ou contradizer, ou seja, só tem legitimidade para reclamar e ou recorrer aqueles que participam no concurso».

Mas de repente, o mesmo conselho superior de magistratura judicial veio ao público no dia 4 de abril de 2024 para dar o dito pelo não dito. Na deliberação número 3/ 2024 o autogoverno dos Tribunais diz que «não obstante os candidatos preteridos no concurso não terem apresentado qualquer reclamação ou recurso, este conselho decide não homologar o concurso para recrutamento de 8 juízes de direito».

O dito pelo não dito fica mais grave, quando o Conselho Superior da Magistratura Judicial explica as razões para não homologar o concurso que tinha dito ser legal e respeitador de todas as normas.

«Em virtude das reclamações apresentadas pela Assembleia Nacional e pelo Governo e como forma de garantir o pleno funcionamento harmonioso das instituições», explica o CSMJ.

A interferência do poder político nas decisões dos Tribunais parece ter ficado clara para o povo. Para os 8 cidadãos que foram seleccionados para exercer a função de juiz de direito, o caldo estava entornado.

«Da leitura que se pode fazer desta deliberação, qualquer cidadão, ou qualquer jurista consegue depreender que de facto existe uma intromissão do poder político sobre o poder judicial. Isto porque a lei diz que as deliberações do conselho superior judiciário devem ser fundamentadas com base na lei», afirmou Leonel Gomes.

Leonel Gomes na foto

Leonel Gomes, é porta-voz do grupo de 8 juízes seleccionados em concurso. «Após a conclusão do processo de recrutamento dos novos juízes, o governo decidiu através do comunicado do conselho de ministros, instar os tribunais para reapreciarem o resultado do concurso», revelou o porta-voz, como mais uma prova da intromissão política nos Tribunais, ou seja, do poder executivo sobre o poder judicial.

Segundo o porta-voz, ainda antes da deliberação que anula o concurso e a seleccção dos 8 juízes, A Assembleia Nacional, órgão de soberania de poder legislativo, através de sua segunda comissão também interveio junto ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, para travar a investidura dos 8 juízes seleccionados.

«Dos encontros que tivemos com o Presidente do Conselho Superior em busca de resposta para ultrapassar este imbróglio, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial nos informou que de facto houve um pedido de anulação do concurso feito pela segundo comissão da Assembleia Nacional e assinada pela secretária da mesa da referida comissão parlamentar. No entanto o Conselho Superior reuniu-se e decidiu não anuir a esta solicitação, porque fere todos os princípios legais. E esta deliberação do conselho que rejeita o pedido da Assembleia Nacional está ainda na vitrina do Tribunal», detalhou Leonel Gomes.

Órgão de Soberania do Poder Judicial, não há registo na história democrática de São Tomé e Príncipe, de pedidos ou solicitações feitas pelos tribunais, para que os diversos concursos realizados pela Assembleia Nacional ou pelo Governo para recrutamento de pessoal, fossem anulados.

«Não entendemos como a Assembleia Nacional pode assumir tamanha responsabilidade de invocar a nulidade de um concurso público aberto por um outro órgão de soberania», acrescentou o porta-voz do grupo.

Factos que demonstram que a independência dos Tribunais começa a ficar seriamente ameaçada.

«A independência dos tribunais está em causa. Quando a deliberação do conselho não homologa um concurso legal, o próprio conselho o reconheceu como legal. E ao invés disso o conselho vem deliberar em não homologar porque homologando vai haver choques entre as instituições. Choque como?», interrogou Leonel Gomes.

Será que os actores políticos querem ver os seus militantes a dizer justiça nos Tribunais? Interrogou o Téla Nón. «Basicamente é isso… os candidatos podem ser eleitos e empossados com base na vertente da vontade política governativa. Isso é para as pessoas verem até que ponto está o Estado de direito democrático no país», frisou, o porta-voz dos 8 candidatos ao cargo de juiz de direito.

Para os candidatos, o auto-governo da magistratura está sob pressão, e mais ainda decidiu sob coação. «Para o conselho dar o dito pelo não dito, subentende-se que existe coacção. Isso pode abrir caminho para a ditadura, para a transformação dos tribunais numa marionete política, onde os tribunais ditam a justiça com base na vontade dos políticos poderosos. Isto é mau para a justiça», pontuou.

Os candidatos seleccionados e que foram apanhados pelo vendaval de coação e pressões políticas, dizem que ainda acreditam na lei e na justiça. «Apesar da influência política que tende a prevalecer nos Tribunais, ainda acreditamos que existe justiça».

Leonel Gomes, garantiu para o Téla Nón que o grupo de cidadãos que viu os seus direitos legítimos defraudados pela coacção política, vai recorrer aos tribunais para impugnar, a deliberação do conselho superior da magistratura judicial que para além de anular o concurso anterior, avança com a abertura de um novo concurso para recrutamento de 10 juízes de direito.

Abel Veiga