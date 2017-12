INAC: Obra da pista que Patrice e Varela anunciaram não arrancou

Eneias Santos, Presidente do Conselho de Administração do INAC-Instituto Nacional da Aviação Civil, em entrevista à imprensa livre, e a margem do workshop em alusão ao dia internacional da aviação civil, esclareceu o conto do vigário, à volta do início para este ano das obras de alargamento da pista do aeroporto internacional. « O que eu ouvi da parte do próprio governo é que havia uma perspectiva. Acredito que ela não terá efectivado porque já estamos no final do ano», afirmou o Presidente do INAC.

Em Março passado o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela, garantiu numa reunião com a comunidade internacional que as obras de alargamento da pista do aeroporto internacional seriam lançadas no primeiro semestre de 2017.

Em Abril, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada no regresso da visita a República Popular da China, anunciou que « o aeroporto vai acontecer. O aeroporto é uma prioridade para arrancar ainda este ano».

Em Dezembro de 2017, o Presidente do INAC, garante que não existe nenhuma obra em curso no espaço aeroportuário com vista ao alargamento da pista. « Haverá muitos factores que condicionam isto. Somos um Estado muito depende de outros Estados. Tive conhecimento que mesmo na preparação de todo o dossier, há várias situações que tem que ser ultrapassadas, e acredito que isso pode ter condicionado esta situação», pontuou Eneias Santos.

O leitor deve ouvir as declarações do Presidente do INAC :

Abel Veiga