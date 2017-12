Mundo terá 1,8 bilhão de turistas internacionais até 2030

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Para secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, isso pode ser um desastre ou uma oportunidade para o planeta; meta é garantir que turismo sustentável, de acordo com os ODSs.

Aposta é no crescimento das viagens. Foto: ONU/Stan Reynolds

Leda Letra, da ONU News em Nova Iorque.

Até 2030, o mundo terá 1,8 bilhão de pessoas viajando para destinos internacionais. A estimativa é do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, OMT.

Em entrevista à ONU News, Taleb Rifai afirmou que isso poderá ser um “desastre” ou uma “oportunidade”para o planeta. Somente entre janeiro e outubro deste ano, houve um fluxo de 1,1 bilhão de turistas internacionais, um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2016.

Preservação

Segundo o chefe da OMT, depende de nós garantir que essa movimentação resulte em mudanças positivas para os países e que estejam de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs.

Taleb Rifai explicou que o setor de viagens e turismo pode contribuir não só com o meio-ambiente e com a preservação de recursos naturais, mas também apoiando as comunidades locais.

Por outro lado, o secretário-geral da OMT lembrou ser preciso tomar cuidado para que o grande volume de turistas internacionais não contribua para o aumento da exploração e da prostituição infantil, nem para o crescimento da transferência ilegal de tesouros naturais.

