Botijas gigantes boiam em direcção a capital – São Tomé

Mais de um ano após o seu lançamento e abandono na baía da Cidade de Neves no norte da ilha de São Tomé, os reservatórios de gás soltaram das amarras e começaram a seguir a correnteza do mar em direcção a região sul da ilha de São Tomé. A baía de Ana Chaves na capital São Tomé poderá ser o próximo destino das botijas gigantes.

Para já a primeira botija gigante que se soltou das amarras, está a navegar nas proximidades da roça Ribeira Funda. O velho cais da roça não resistirá caso o reservatório flutuante de gás, seja empurrado pelo vento ou pela corrente do mar em direcção a terra.

O mar ao largo da Ribeira Funda, é bastante frequentado pelos pescadores da cidade de Neves. Contactado pelo Téla Nón, os pescadores manifestam enorme preocupação, sobretudo durante a faina nocturna. Tradicionalmente os pescadores da região norte perseguem cardumes perto do litoral. Segundo os pescadores a faina está comprometida, porque a qualquer momento durante a noite, as pirogas podem ser esmagadas pelas botijas gigantes que navegam sem rumo definido.

Os reservatórios de gás foram lançados na baía da cidade de Neves em Dezembro do ano 2016. Foi no quadro do projecto de mudança e de transformação do país lançado pelo décimo sexto governo constitucional, liderado pelo Dr. Patrice Trovoada. Na altura foi anunciado a realização pela primeira vez, nos últimos 40 anos de um projecto para produção e transporte de gás em São Tomé e Príncipe. Parceiros oriundos da Guiné Equatorial, anunciaram na cerimónia de lançamento das botijas gigantes o empenho do Governo na pessoa do primeiro ministro, na execução do projecto.

No entanto o projecto acabou por ser bloqueado pelo próprio Governo, que através do ministério das infra-estruturas emitiu despachos a proibir esse tipo de operação na zona norte.

Conseguiu-se bloquear o projecto, mas não se consegue até agora travar a marcha flutuante das botijas gigantes. Elas bóiam a seu belo prazer, em busca de um acidente ou incidente nas águas nacionais.

Leve – leve, a boiar e a boiar, um dia as botijas gigantes podem gerar algo grave no mar próximo da cidade de Neves, no norte de São Tomé. Por sinal a cidade que conserva no seu litoral, o único reservatório nacional de combustíveis que abastece todo o país.

Abel Veiga