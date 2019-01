STP acolhe conferência sobre a Protecção da Propriedade Intelectual

A J. Pereira da Cruz (JPC), sociedade portuguesa de Agentes Oficiais da Propriedade Industrial, é a promotora da conferência que começou esta quarta – feira em São Tomé. A Proteção da Propriedade Intelectual, é o tema do evento de dois dias.

Segundo uma nota da organização, a conferência incidirá sobre a questão da contrafação e das medidas a tomar contra a importação e comercialização de produtos contrafeitos. Serão ainda abordadas as medidas aduaneiras em Angola e na União Europeia.

Com entrada livre, a Conferência conta com a especial colaboração de advogados da área de PI da sociedade JPC bem como da Direção Geral das Alfândegas de São Tomé e Príncipe, do Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e da Qualidade de São Tomé e Príncipe.

Serão analisados o Código da Propriedade Industrial, as principais infrações de direitos de PI, bem como as medidas que podem ser tomadas pelas autoridades de Polícia e as Alfândegas, com a colaboração do SENAPIQ.

Téla Nón