Brasil instalou 1º Laboratório Nacional de Referência de STP  

Na luta contra a tuberculose, São Tomé e Príncipe, conquistou uma vitória retumbante. O apoio do Brasil foi fundamental. A cooperação técnica brasileira no sector da saúde permitiu criar e instalar o primeiro laboratório de referência nacional de luta contra a tuberculose.

O projecto que simboliza o êxito na cooperação sul – sul começou a ser elaborado no ano 2009. Altura em que São Tomé e Príncipe começou a registar o recrudescimento de casos de tuberculose, com destaque para os multireincidentes. Era preciso reforçar a capacidade de diagnóstico. «Houve a necessidade de nós aumentarmos a nossa capacidade de diagnóstico, de forma a dar uma resposta mais eficaz na luta contra a tuberculose e reduzir o peso orçamental, uma vez que na altura tínhamos que enviar as amostras para Yaoundé- Camarões de modo que os resultados fossem confirmados», explicou Bonifácio Sousa, Coordenador do Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose.

Para a Ministra da Saúde Maria de Jesus Trovoada, o laboratório de referência dará ao país a possibilidade de acelerar o processo com vista a extinção da pandemia. «Este laboratório vai contribuir de forma mais eficaz na luta contra tuberculose que ainda é um dos problemas de saúde pública em São Tomé e Príncipe. Ao longo de vários anos a baciliscopia (exame que permite verificar ou não a presença do vírus, do bacilo de Koch, agente causador da tuberculose), tem sido a base de diagnóstico no país, e outros exames eram feitos no exterior. Com este laboratório, estes exames serão feitos aqui», afincou a ministra.

Maria de Jesus Trovoada, manifestou confiança na qualidade técnica do laboratório que é de referência nacional e sub-regional. A Ministra acredita que o a infra-estrutura de saúde vai atender também as populações de outros países da África Central. «Este projecto não se cingiu apenas na construção e apetrechamento deste edifício, mas também em acções de formação, partilha de experiência, reforço de stock de medicamentos, entre outros», acrescentou.

Em representação da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, Andréa Watson, sublinhou que a inauguração é apenas o primeiro passo, e que o Brasil vai continuar a auxiliar São Tomé e Príncipe, na consolidação da sua própria autonomia no combate ao flagelo da tuberculose que vem ceifando vidas em todo o mundo.

«O Brasil quando faz a cooperação técnica com outro país visa sempre entregar o produto final, que é fruto deste esforço conjunto, de maneira que o parceiro ganha a autonomia para tocar o projecto em si. Estamos aqui para inauguração, mas haverá uma segunda fase em que o Brasil vai está envolvido junto com a equipa de São Tomé, para que justamente esta autonomia seja alcançada pelo governo santomense. Nós temos muita esperança de que este laboratório que hoje se inaugura seja apenas um primeiro passo, não só para o laboratório, mas também para a equipa toda que vai ser capacitada e quiçá para os futuros laboratórios e outros projectos com o Brasil na área de saúde», afirmou.

Por último, o representante do Governo Brasileiro, Rodrigo Lacerda, que foi o portador da mensagem do presidente do Brasil, Michel Temer, enalteceu o empenho de cada um, na construção da infra-estrutura que deixou alegre os governantes brasileiros, acrescentado que, com este laboratório, São Tomé e Príncipe poderá ganhar no futuro a sua autonomia no combate a doença, que também é o desafio do povo brasileiro.

A obra inaugurada no último sábado nas imediações do Hospital Ayres de Menezes, foi financiada pelo governo brasileiro, no valor de Um Milhão de Euros. Contempla inúmeras salas, com destaque para as salas de baciliscopia, preparo de meios, esterilização, cultura, autoclavação, armazém, vidraria, sala de reunião e casas de banho.

Recorde-se que a taxa de incidência da tuberculose no arquipélago ronda os 97 casos /100 mil habitantes por ano. E em termo de registo anual, em 2017, registou-se 144 casos, segundo os dados do Programa Nacional de Luta Contra Tuberculose.

Gil Vaz