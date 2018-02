 No Dia dos Namorados, ONU diz que é hora de acabar amizade com plásticos 

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Programa da ONU para o Meio Ambiente aproveita a data, marcada nesta quarta-feira no Hemisfério Norte, pedindo ao público o fim desse “relacionamento tóxico”; cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos a cada ano.

Leda Letra, da ONU News em Nova Iorque.

Vários países celebram neste 14 de fevereiro o Dia dos Namorados e o Programa da ONU para o Meio Ambiente lança uma campanha pedindo o fim do que classifica de um “relacionamento tóxico”.

A relação é a dependência que as pessoas têm com o plástico. Segundo a agência, cerca de 8 milhões de toneladas do material vão parar nos oceanos todos os anos, causando um problema sério de lixo marinho.

Perigos

Em 2015, o mundo produziu 322 milhões de toneladas de plástico, quantidade suficiente para se equiparar a 900 prédios do tamanho do edifício Empire State, que fica em Nova York.

O Pnuma faz um apelo para que todos deixem de usar sacolas e garrafas de plástico, utensílios descartáveis e potes para armazenar comida.

Esses produtos não são bons para o meio ambiente e acabam nos mares e oceanos, prejudicando peixes, pássaros e tartarugas, que ficam enroscados ou se alimentam do plástico.

Alternativa

O vídeo “Não sou eu, é você” faz parte da campanha Mares Limpos da agência, com a personagem Sandra terminando seu relacionamento com produtos de plástico e encontrando um “novo amor” em sacolas e garrafas reutilizáveis.

A Unesco também aproveita o Dia dos Namorados pedindo às pessoas para demonstrarem seu amor pelos oceanos nas redes sociais, utilizando a hashtag #LovetheOcean.

Conservar os oceanos e os recursos marinhos é o Objetivo de número 14 de Desenvolvimento Sustentável, ODS.