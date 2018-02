Dia Mundial do Meio Ambiente, este ano na Índia, vai combater plásticos

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

O tema este ano é “Acabe Com a Poluição Plástica”; na última década, humanidade produziu mais plástico do que em todo século passado; Peru será sede na América Latina e Caribe.

Alexandre Soares, da ONU News em Nova Iorque.*

O ONU Meio Ambiente e o governo da Índia anunciaram esta semana que o país vai acolher as celebrações globais do Dia Mundial do Meio Ambiente, este ano, marcado em 5 de junho.

O tema deste ano é “Acabe Com a Poluição Plástica”. A data pretende mobilizar governos, setor privado, comunidades e indivíduos sobre os perigos do consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis.

Poluição

O diretor-executivo do ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, diz que a Índia “demonstrou uma tremenda liderança global no que diz respeito às mudanças do clima e à necessidade de migrar para uma economia de baixo carbono” e que “ajudará agora a estimular ações maiores contra a poluição plástica.”

O governo indiano irá liderar as celebrações com uma série de atividades para o público, como ações de limpeza em áreas públicas, reservas nacionais, florestas e praias.

Na última década, a humanidade produziu mais plástico do que em todo o século passado. A cada minuto, são compradas 1 milhão de garrafas plásticas.

Metade do plástico consumido pelos humanos é de uso único. Todos os anos, pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos, o equivalente a um camião de lixo despejado nos mares a cada minuto.

Mudança no Brasil

No Brasil, a discussão sobre este tipo de poluição tem avançado devido a esforços do governo brasileiro e de outros atores da sociedade, incluindo o ONU Meio Ambiente no país.

A representante da agência da ONU, Denise Hamú, afirmou que nos últimos anos foi “construída uma massa crítica na sociedade brasileira sobre o impacto ambiental do plástico.”

Denise Hamú acredita que em 2018 “haverá uma mudança real na relação do Brasil com essa problemática – cidadãos, governos e empresas perceberão que está na hora de mudar hábitos e escolhas para garantir a saúde do planeta.”

O plástico representa atualmente 10% de todos os resíduos gerados pelos consumidores no mundo.

Na América Latina e no Caribe, as comemorações regionais serão realizadas no Peru.

*Com informações do Pnuma Brasil.