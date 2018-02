Fala sério celebra primeiro aniversário no CCB-STP

Fruto da parceria entre o Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, CCB-STP, e a Mocidade Para Cristo, MPC, o programa Fala Sério assinalou no pretérito final de semana, no auditório do CCB-STP, um ano de programação, com o tema: “Recomeçar? Há tempo!”.

Depois da surpresa na primeira edição, uma vez que estávamos a falar de uma actividade nova no repertório da juventude santomense, o programa veio aos poucos, com temas actuais da nossa sociedade, conquistando público, edição após edição, tornando nesta altura um dos espaços de excelência da juventude, onde os problemas são debatidos, as soluções são encontradas e recomendações para a mudança de comportamentos são deixadas.

Sem apercebemos, o programa cumpriu na transacta semana, um ano de existência, para gáudio dos mentores deste projecto, que vem servindo como o ponto de motivação para a juventude nacional.

Para assinalar o primeiro aniversário, que coincidiu com a abertura da segunda temporada, foi escolhido o tema: “Recomeçar? Há Tempo!”. Um tópico muito sugestivo que estimulou diversas intervenções de jovens que de uma forma ou outra já tiveram que estagnar e depois recomeçar, como o caso dos dois convidados para esta edição, Moisés Viegas [santomense] e Bruno Silva [brasileiro].

Os convidados que pelo sincronismo vêm trabalhando nos seus ramos de actuação na questão de motivação da juventude, começaram primeiro por falar um pouco do tema, recomeçar, abordando a diferença entre desistir e continuar, depois narraram às respectivas histórias de vida, onde foi preciso parar e recomeçar em diversos momentos, e por último deixaram algumas recomendações ao público presente.

Ciente de que somos guiados directa ou indirectamente por uma força divina, os palestrantes apelaram aos presentes que se quiserem recomeçar, o primeiro caminho é olhar para cima e pedir o auxílio celestial.

O mesmo ponto de vista também foi defendido pelos participantes do programa, que saíram dispostos à recomeçar ou continuar mais fortalecidos, como nos confessou Paulo Sousa, estudante do 12º ano.

“Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Fiquei muito contente com tudo que vi e ouvi neste programa. Os palestrantes estiveram muitíssimo bem, contando as suas histórias, que são muito motivadoras”.

Para além dos testemunhos do Moisés e do Bruno e a intervenção do público, a celebração da primeira primavera ficou marcada por apresentação de uma peça teatral e a declamação de um poema, sobre o tema.

Quem similarmente saiu com sentimento do dever cumprido, foram os membros da comissão organizadora, que anunciaram para o último sábado do Março, a segunda edição da segunda temporada do Fala Sério, no espaço habitual, Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, com entrada grátis, onde você será desafiado a levar um (a) amigo/amiga.

Recomeçar? Há tempo!.

Gil Vaz