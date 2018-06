Carta a Patrice deixada por mais uma jovem arrebatada pela morte

Tinha 17 anos, era aluna do Liceu Nacional. As 20 horas de terça feira 19 de junho, foi arrebatada pela morte no hospital Central Ayres de Menezes. Jovem, Ana Bela das Dores(na foto), filha abandonada pelo pai, foi acolhida pelas irmãs da igreja católica e residia na casa das irmãs na Rua Padre Martinho Pinto da Rocha.

Após várias idas ao hospital Central Ayres de Menezes, e sempre com diagnóstico médico inconclusivo, na última noite a morte a acolheu prematuramente para o repouso eterno…. Mas Ana Bela das Dores deixou uma carta em língua portuguesa e uma versão em língua francesa.

Carta a Patrice

Patrice, decidi finalmente escrever-te, para te contar o que está acontecer no teu país, no MEU PAÍS, onde por acaso NASCI HÁ 17 anos atrás, 20 de outubro de 2000, não no Gabão, no meu país, São Tomé e Príncipe!

Tomei esta decisão porque não tenho nada a perder e agora posso falar contigo livremente, os teus juízes e teus ninjas estrangeiros não poderão fazer nada contra mim.

Preciso falar sobre São Tomé e Príncipe em 2018.

Em 2018, não temos médicos com olhos como os meus: santomenses e especializados no hospital, porque eles deixaram-nos de repente e desapareceram. Há outros com olhos oblíquos no país, mas eles não estão no hospital, eles estão em pedreiras ou em outras atividades, nós não sabemos o que eles fazem em casa, mas pelo menos não fazem nada no hospital.

Eles “abandonaram” o nosso país, que foste TU quem os expulsou de maneira pouco diplomática. Não te chegava, eu sei, porque durante a noite, muitos carros e casas estavam à venda e todos os teus “amigos” andavam felizes!

Estiveram mais de 20 anos em São Tomé, e ajudaram nosso país e nossos médicos.

Tu sabes Patrice, o “nosso”, mas MEU País é pequeno, muito pequeno. Toda a ajuda de outros países, como Portugal mais ricos e organizados, é boa. Hoje, tendo atingido as alturas, onde nunca conseguirás chegar, eu sou um ANJO, mudei meu ponto de vista e faço a pergunta: porque é que tu expulsaste os irmãos de os velhos olhos rasgados !!! Estes novos? O que te prometeram para o meu País São Tomé e Príncipe? Ou a ti?

Isto para te dizer que não tens Hospital em São Tomé hoje. Tu não sabes disso e dizes a ti mesmo que isso não é um problema teu, porque se tu estiveres doente, ou os teus filhos, poderão viajar muito rapidamente para um dos países onde tens casas e onde existem muitos especialistas que te podem receber e tratar.

Por outro lado, Patrice, eu recomendo-te que te convertas e sejas um doente com necessidade de evacuação, um doente que não pode “viajar” é tudo o que te recomendo, porque tu és o líder (de ti mesmo) e nem um hospital decente tens. Um líder é importante…

Quanto custa um hospital que possa cuidar melhor do Povo do País? Cidadãos de um país, antigo colonizador do país, vêm quinzenalmente para ajudar nossos médicos. Mas o que fazem nossos médicos perante doenças, como epidemias, vindas de bactérias da nossa água que não são potáveis ou bebíveis, do nosso mercado nacional de Stock com micróbios … Sim Patrice, não há esgotos em São Tomé Príncipe nem higiene nas comunidades ao à volta da cidade, o que contamina os nossos rios com bactérias inimigas. Mas eu sei que tu não bebes essa água, que deverias provar um dia …

Imagina Patrice, que tu cais sozinho, da tua cadeira e partes o pescoço, sem querer (parece que isso já acontece mesmo em São Tomé). A ambulância, se tiver dinheiro para o combustível consegue chegar à tua casa. Para ti, não é a ambulância, é claro, os teus ninjas põem-te no carro e transportam-te ao aeroporto e por azar, na estrada, o carro dos teus guarda-costas apanha um buraco e ficas definitivamente magoado. Patrice, já viste o estado das tuas estradas?

Como é que tu, Primeiro Ministro deste País, deixa as nossas infraestruturas neste estado? No entanto, todos os seus ministros, nossos outros líderes, seus amigos, aqueles que têm que cuidar de nós, todos têm lindos carros grandes. Nós perguntamos a quem tem carros tão fantásticos, se é para andar em estradas cheias de buracos! Eu agora entendo, e vejo desde as alturas, que é dinheiro extraviado.

Como é que um líder decide um orçamento, num país tão pequeno e que depende principalmente da ajuda internacional? Na minha opinião, eu começaria com o hospital e não com os carros para os teus amigos. É urgente Patrice, é por isso estou focada no Hospital, caso contrário, eu falava-te na desgraça da educação, mas é realmente urgente.

Agora, como atingi as alturas, entendo que tu podes não ser o líder de que os jovens como eu, precisamos.

Patrice, precisamos de um líder que respeite a constituição, um líder ambicioso para o seu país, um líder que seja um elo real com as nações que nos ajudam, e não que as expulsa. Lembras-te do que disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Os ditadores morrem com as suas ditaduras. Um líder que saiba usar todo o dinheiro que essas Nações nos oferecem para educar e estruturar o nosso país, não para “viajar” ou fazer compras, enriquecer nem para comprar casas no exterior.

O que te disse o Chefe de Estado de Cabo Verde, Jorge Carlos da Fonseca, quando viu os buracos nas ruas? O mercado nacional? O hospital que não dá o diagnóstico verdadeiro à minha família e que me enviou para o Céu hoje? Tu não lhe mostraste!!

Certamente Tu fazes o que podes Patrice, mas fazes mal.

E agora estou aqui em cima, aqui do Alto, do Céu, vejo tudo!

ADeus.

Anabela, das Dores. Enviei uma mensagem à Isabel, Santomense e Mulata como eu. Que se confronta com o racismo que tens criado.

19 de Junho de 2018

Leia a versão em língua francesa – Lettre à Patrice Anabela das Dores