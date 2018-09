Perto de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos

PARCERIA / Téla Nón – Rádio ONU

Nações Unidas marcam Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 10 de setembro; em 2016, esta foi a segunda causa de morte para pessoas entre os 15 e os 29 anos em todo o mundo.

As Nações Unidas marcam o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio esta segunda-feira, 10 de setembro. Todos os anos, perto de 800 mil pessoas terminam com a sua vida.

Em 2016, esta foi a segunda causa de morte no mundo para pessoas entre os 15 e os 29 anos. Foi a pensar nestes números que a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou um guia que explica como as comunidades podem combater este fenómeno. O programa foi realizado em conjunto com a Comissão de Saúde Mental do Canadá.

Números

A OMS explica que o suicídio não acontece apenas nos países desenvolvidos, que é um fenómeno global. Em 2016, mais de 79% de todos os suicídios ocorreram em países de baixa ou média rendas.

De acordo com a OMS, essa questão de saúde pública é séria, mas pode ser prevenida com intervenções atempadas, científicas e de baixo custo.

Causas

Apesar de existir uma ligação entre suicídio e problemas de saúde mental, muitas vezes este acontece em momentos de crise, quando existem problemas financeiros, o fim de uma relação, dor crônica ou doença.

Paciente de doença mental no JFK Medical Center, em Monrovia, na Libéria. Foto: Dominic Chavez/Banco Mundial, by dsu-admin

Cerca de 20% de todas estas mortes acontecem ingerindo pesticidas, normalmente em zonas rurais de países de baixa e média rendas. Outros métodos comuns são enforcamento e armas de fogo.

A OMS diz que conhecer os métodos mais usados é importante para encontrar estratégias de prevenção, como restringir o acesso a esses meios.

Combate

Segundo a agência, os esforços de prevenção requerem coordenação entre múltiplos setores da sociedade, como saúde, educação, trabalho e outros. Esses esforços “devem ser abrangentes e integrados, já que nenhuma abordagem sozinha pode causar impacto em um assunto tão complexo.”

A OMS indica várias estratégias que têm sucesso, como a introdução de medidas que reduzem os efeitos nocivos do álcool, identificação e tratamento de pessoas com problemas mentais e de dependência e formação de trabalhadores de saúde.

Estigma

Por fim, a agência alerta para o estigma que envolve os transtornos mentais e o suicídio. Esse preconceito, avisa a agência, significa que as pessoas não recebem a ajuda de que precisam.

Neste momento, apenas alguns países incluem a prevenção do suicídio entre as suas prioridades de saúde. Somente 38 Estados têm uma estratégia nacional de prevenção do suicídio.

