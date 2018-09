Mén Non – II Congresso da Mulher Santomense em Portugal

A Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal tem a honra de convidar o publico para participar no II Congresso da Mulher Santomense em Portugal, no dia 22 de Setembro de 2018, pelas 10 horas, no Auditório Agostinho da Silva, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no Campo Grande, em Lisboa.

Atente ao programa final do Congresso em anexo, onde poderão ver o vasto e interessante leque de temas a abordar.

Agradecemos desde já a vossa presença, que contribuirá para prestigiar o nosso evento.

“Bamo Zunta Mon”

1 – Planeamento II congresso 2018 final XII