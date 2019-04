Catamarans para ligar as ilhas foram enviados pela empresa ligada à “Sam Pa” e só para Patrice

“Sam Pa” é um dos 5 nomes que um cidadão chinês utiliza. Em 2015 a sua empresa China International Fund Limited, baseada em Honk Kong, concedeu um crédito financeiro a favor do Governo do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, e em nome do Estado são-tomense no valor de 30 milhões de dólares.

O mesmo homem de negócio chinês que foi detido pela polícia internacional em Outubro de 2015, por crime de lavagem de dinheiro e outros, é indicado pela imprensa internacional, como sendo sócio da empresa “China Sonangol Investiment”, que no ano 2016, comprou o estaleiro “Rodman Polyships”, localizado na Espanha, pelo valor de 18 milhões de dólares.

Coincidentemente, “Sam Pa” o homem que tinha emprestado ao Governo de Patrice, os 30 milhões de dólares, é sócio, da empresa onde foram construídos 2 catamarans e 3 vedetas de fiscalização marítima. Devidamente inspeccionados em Novembro do ano 2016, as 5 embarcações foram enviadas pela empresa “Rodman Polyships” para o seu cliente, Patrice Emery Trovoada.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, o documento oficial emitido pela empresa “Rodman Polyships”, que confirma o envio das 5 embarcações em nome do senhor Patrice Emery Trovoada. A equipa de inspecção do estaleiro espanhol, declara taxativamente o seguinte : À pedido de Rodman, este certificado destina-se ao senhor : Patrice Emery Trovoada.

Consulte o documento : Empresa construtora envia catamarans para Patrice Trovoada

A República Democrática de São Tomé e Príncipe, nunca existiu no negócio, com o estaleiro espanhol ligado a “Sam Pa”. O valor das 5 embarcações nunca foi revelado. Os documentos de envio confirmam que se tratou de uma encomenda privada, enviada do estaleiro espanhol para um cidadão que na altura era Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe.

No porto de São Tomé em Janeiro do ano 2016, o dono das embarcações chamou a sua televisão, e abriu o telejornal, anunciado que chegou ao fim o grave problema de ligação marítima entre as duas ilhas.

Com dois catamarans, cada um com capacidade para transportar 400 passageiros, a ligação entre as duas ilhas, seria feita em apenas 4 horas.

Confirme tudo no vídeo :

Os dois catamarans começaram a trabalhar. Um começou a assegurar a ligação marítima entre as duas ilhas e outro, foi enviado para o Gabão, para fazer negócios que o Estado são-tomense desconhecia.

Os são-tomenses queriam saber quem é dono das embarcações, e quanto custou? A questão foi levantada várias vezes no parlamento. Talvez por causa da pressão, 4 meses após a chegada dos catamarans, em Abril de 2016, o então Ministério da Defesa e do Mar, solicitou ao Instituto Marítimo e Portuário, o registo com carácter de urgência dos dois catamarans.

Confira a nota do Ministério da Defesa e do Mar, a pedir registo das embarcações que foram enviadas para Patrice Trovoada – Solicitação de registo dos catamarans

Os dois Catamarans foram baptizados com o nome “Pixi N´Dala”. Pixi n´ Dala 1 foi para o Gabão, e o Pixi N´Dala 2, ficou em São Tomé. Pixi N´Dala(nome em crioulo fôrro que é dadao ao peixe Espadarte).

O Pixi N´Dala que foi fazer negócio no Gabão, decidiu numa das suas operações, passar pela ilha de São Tomé. Atracou, mas no dia seguinte um temporal destruiu a embarcação. Foi arrastado da baía de Ana Chaves na capital São Tomé, e depositado na baía da cidade de Neves no norte da ilha, onde se transformou em brinquedo para crianças, até que se despedaçou nos finais de 2017.

O outro Pixi n´Dala que ligou São Tomé e Príncipe, cerca de 4 ou 5 vezes, continua a boiar na Baía de Ana Chaves, sem destino, porque alegadamente as máquinas estão danificadas.

No meio da angústia que o país vive por casa de mais um naufrágio de navio na ligação entre as ilhas, e com perdas de vidas humanas, o Téla Nón recorda dos catamarans anunciados no ano 2016, como salvação para as duas ilhas. Uma salvação que não aconteceu, e que tudo indica mais tarde ou mais cedo, vai custar caro ao país.

Pois, não é credível que o estaleiro da “Rodman Polyships”, tenha construído as 5 embarcações e ofertado de graça ao ex-Primeiro Ministro, cujo o Governo de seguida registou o bem em nome do Ministério da Defesa. Será que as 5 embarcações fazem parte do pacote de 30 milhões? Se for, é uma dívida que o país mais cedo ou mais tarde terá que pagar.

Enquanto isso o país continua a registar mortes no mar que liga as duas ilhas, e falta de embarcações que possam garantir o transporte de pessoas e bens de São Tomé para o Príncipe, e vice – versa.

Para o espanto do Téla Nón, há uma empresa com página na internet, que anuncia para o mundo a venda de várias embarcações em São Tomé e Príncipe.

É bom que o leitor confira tal página – https://www.rightboat.com/boats-for-sale/ST

Abel Veiga