Peregrino Costa novo reitor da Universidade Pública de STP

O matemático Peregrino Costa(na foto), foi eleito na última sexta feira novo reitor da universidade pública de São Tomé e Príncipe. O processo electivo, marcado pela primeira vez por votação dos docentes da Universidade Pública, atribui 76,7% dos votos ao professor Peregrino Costa.

O corpo directivo das unidades orgânicas da Universidade Pública, também foi a votos. Para a Faculdades de Ciências e das Tecnologias (FCT-USTP), a maioria dos docentes, 88,4% deu voto de confiança ao historiador Lúcio Pinto.

O Instituto Superior de Educação e Comunicação, é agora dirigido por Jeudiger Nascimento, que recebeu 90,7% dos votos expressos.

Eurídice Helga Aguiar, é a nova directora do Instituto Superior de Ciência da Saúde. Ganhou as eleições com 83,7% dos votos.

A única universidade pública de São Tomé e Príncipe e as suas unidades orgânicas, contam com novo corpo directivo.

Abel Veiga