Mensagem de um australiano sobre o PODER de STP no mundo – O Cacau

Sou um

Australiano que tem estudado português há muitos anos e gosto de acompanhar o

seu jornal. Comecei a fazer isso para melhorar a minha compreensão em português

mas, desde então e embora eu ainda não fosse a São Tomé e Príncipe, tenho vindo

a gostar de saber o que se passa num canto remoto do mundo, que pouca

gente na minha parte do mundo, sabe da existência.

Da minha

leitura do jornal, sei que a cultivação e produção do cacau são umas das mais

importantes atividades económicas do país. Nesse sentido, tenho procurado chocolates

feitos com cacau de origem sãotomense …

Na última

semana, no entanto, deparei-me com um produto de cacau de origem sãotomense que

é feito por um dos maiores produtores de chocolate da Austrála. Comprei

várias unidades e posso dizer que tem um sabor delicioso. Embora pareça ser um

produto que será vendido por apenas um período limitado, ….

https://www.haighschocolates.com.au/sao-tome-e-principle-single-origin-dark-chocolate

Só escrevo

isto para lhe trazer a atenção ao facto de que a reputação do cacau sãotomense

parece estar a crescer.

Continuo a

gostar de ler o seu jornal, o que parece servir para melhorar a avaliação do desempenho dos governos, e do sistema político em São Tomé e Príncipe. Em países pequenos e

insulares, meios de comunicação como seu são muito importantes para promover a

democracia e o estado de direito. Mantenha os seus bons esforços!

Atenciosamente,

Ralph

Cruickshank.