Incêndios generalizados podem ter liberado 255 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera

Agência da ONU documenta prejuízos causados ao clima global em agosto; Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copernicus da UE aponta que foram liberadas “abundantes quantidades de monóxido de carbono” em 25 dias.

A Organização Meteorológica Mundial, OMM, publicou dados de satélites de observação que detectaram quase 4 mil incêndios ocorridos nos primeiros 25 dias de agosto.

As informações da nota emitida esta quarta-feira apontam que o fogo na floresta amazônica “aumenta a pressão sobre o clima e o meio ambiente global”, após incêndios florestais excepcionais no Ártico e em partes da África tropical.

Incêndios Ativos

Amazônia está ardendo há cerca de três semanas, Foto ONU/Eskinder Debebe

Satélites da Agência Espacial Europeia, ESA, indicam que esses milhares de incêndios ocorrem no Brasil e em partes do Peru, da Bolívia e do Paraguai.

As imagens obtidas pela agência espacial americana Nasa levaram os cientistas da Nasa a considerar agosto, o mês marcado por “um aumento notável de incêndios grandes, intensos e persistentes”.

Os especialistas revelaram que embora a seca tenha desempenhado um papel importante para piorar essa situação no passado, o momento e a localização dos incêndios detectados no início da estação seca de 2019 “são mais consistentes com o desmatamento do que com a seca regional”.

A OMM cita um relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e Terra ressaltando que é importante assegurar a diminuição do desmatamento e assegurar a gestão sustentável da terra.

Atmosfera

A instituição lembra que os incêndios emitem o dióxido de carbono, enquanto a perda de florestas leva à redução da absorção de CO2 da atmosfera, favorecendo ainda mais as mudanças climáticas.

Para o diretor de Programas de Observação da Terra da ESA, à medida que se continua enfrentando a atual crise climática, “os satélites são essenciais para monitorar os incêndios em áreas remotas, especialmente para um componente chave do sistema da Terra, como a Amazônia”.

Além da ameaça direta de queimadas, incluindo para muitas comunidades indígenas, os incêndios florestais também liberam poluentes nocivos. Entre eles estão partículas e gases tóxicos como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos não mecânicos na atmosfera.

O Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copernicus da UE, Cams, revela que os incêndios liberaram 255 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera entre 1 e 25 de agosto, e “quantidades abundantes de monóxido de carbono”.

Fumaça

Outro problema é causado pelas partículas e pelos gases da queima de biomassa que podem ser transportados por longas distâncias, afetando a qualidade do ar em regiões distantes. Um dos exemplos dados pela OMM é o da chegada da fumaça da região amazônica a São Paulo, tendo depois alcançado a costa do Atlântico.

A OMM destaca ainda que a ocorrência de incêndios na Amazônia veio na sequência de episódios sem precedentes na Sibéria e em partes do Ártico, da Groenlândia e do Alasca entre junho e julho.

Os incêndios florestais também afetam áreas da Europa e do sul da África tropical, como Angola.

A agência destaca que satélites são frequentemente os primeiros a detectar incêndios em regiões remotas. A ferramenta Modis da Nasa aponta que os que ocorrem em 2019 são os maiores em toda a Amazônia brasileira do que em qualquer ano desde 2010.

De acordo com as previsões, o estado do Amazonas está a caminho de ter um recorde de registro de incêndios este ano.

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU