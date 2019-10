Bastonária da Ordem dos Advogados desmente Miguel Trovoada

Célia Posser bastonária da ordem dos advogados, desmentiu as acusações feitas pelo ex-Presidente Miguel Trovoada, segundo as quais, a sua residência teria sido espionada pela bastonária. Célia Pósser, garante que nunca espionou a residência do ex-Presidente Miguel Trovoada.

A avenida da independência, onde se localiza a residência de Miguel Trovoada, foi sempre muito frequentada por Célia Posser desde os tempos de infância. «É uma rua que frequento, a Avenida da Independência, tenho lá primos e familiares. E estive num momento de laser como Célia Posser e não como bastonária da Ordem dos Advogados», afirmou a bastonária.

Célia Posser, refuta as acusações feitas pelo ex-Presidente da República, e explica que durante o momento de laser com os seus familiares no último domingo na avenida da Independência fez sim fotografias do momento de confraternização com os seus. Garante que só essas fotografias do convívio estão registadas no seu telemóvel.

«Queria refutar as acusações feitas pelo ex-Presidente Miguel Trovoada. Eu em momento nenhum tirei fotografias a casa dele. Não tenho interesse absolutamente nenhum de espionar a casa do ex-Presidente da República», precisou.

