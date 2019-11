Prémio Harambee Comunicar África será entregue na UCCLA

Depois de Nova Iorque, Lagos, Roma, Toulouse, Paris e Madrid, Lisboa acolhe a cerimónia de entrega do Prémio Internacional Harambee Comunicar África, no dia 27 de novembro, às 18 horas, na sede da UCCLA. A gala será apresentada por Vasco Palmeirim e a entrada é livre.

A ONG “Harambee África Internacional”, com sede em Itália, decidiu realizar em Lisboa, a entrega do 8.º Prémio Internacional Harambee Comunicar África, que pretende premiar trabalhos de jornalistas e videoclips de jovens que lancem um novo olhar sobre África.

Para o jornalista e crítico de cinema, Mário Augusto, também presidente do júri do Prémio Internacional Harambee Comunicar África, este prémio “pretende trazer à luz a grandeza das pequenas histórias quotidianas, histórias de integração, de convivência pacífica e de diálogo. Não se trata de apresentar uma visão ingénua ou simplista de África, mas de mostrar que, a par das guerras e das dificuldades, há também esperanças e o trabalho sério de muitos indivíduos e organizações”.

A cerimónia será apresentada por Vasco Palmeirim e o programa contará com as intervenções de Cátia Sá Guerreiro, responsável de Harambee África Portugal, e Paulo Miguel Martins, representante do Júri.

Haverá um momento musical com o artista santomense Tonecas Prazeres. Seguir-se-á o anúncio do vencedor e a entrega dos prémios. O júri internacional é constituído por Mário Augusto (presidente), Diego Contreras, Fabrizio Colombo, Gerard Dastugue, Jorge Paixão da Costa, Manuel José Damásio, Paulo Miguel Martins, Sani Magori, Stephen Ogongo, Teresa Félix António.

Fonte – UCCLA