Ministério do Turismo condena o acto macabro de 2 de Março em Mucumbli

O Ministério do Turismo, Cultura, Comércio e Indústria, juntamente com a Direção Geral de Turismo e Hotelaria, tomando conhecimento da morte da Senhora Catarina Barros de Sousa, funcionária do Hotel Mucumbli, na noite do dia 02 de Março do ano em curso às 18 horas, vítima de assassinato, um acto considerado macabro e totalmente condenável pelo presente Governo, e por toda a comunidade Santomense, reafirma o compromisso de preservar a segurança e a calma que nos tem caracterizado enquanto destino turístico e em quanto país e recusa conviver com qualquer ação que tente alterar o nosso modo de viver e a nossa forma calorosa de receber a todos os que nos visitam ou escolhem viver e trabalhar entre nós.

Nesse sentido, o Ministério do Turismo, Cultura, Comércio e Indústria vem, em nome do Governo e de toda a sociedade santomense, lamentar profundamente esta irreparável perda, e endereçar aos entes queridos da mesma os nossos mais sinceros sentimentos de pesar.

Fonte – Ministério do Turismo