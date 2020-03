Deputado da Nação abateu um cidadão mesmo na porta da PJ

A Televisão de São Tomé e Príncipe, noticiou nesta noite de segunda – feira, um caso de barbaridade ocorrido defronte a porta de entrada do edifício da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe.

Deolindo da Mata, deputado da Nação pela bancada do partido MLSTP/PSD no poder, trocou impressões com um cidadão santomense, quando os dois saíam do interior das instalações da PJ.

A troca de impressões, resultou no disparo pelo deputado da Nação de dois tiros a “queima roupa”, contra o cidadão santomense, vulgarmente conhecido por Carlitos.

Em declarações a TVS, o médico de serviço no banco de urgências do Hospital Central Ayres de Menezes, confirmou que o cidadão baleado na porta da PJ, deu entrada no hospital já sem vida.

O Médico disse que a vítima tinha sinais de penetração de uma bala no peito e outra na zona lombar.

O cidadão Carlitos, que foi assassinado na porta de entrada da PJ, era cambista de moedas estrangeiras nas ruas da cidade de São Tomé. Suspeita-se que algum litígio entre o falecido e o deputado da Nação em torno do negócio de câmbio de moedas, poderá estar na origem dos disparos a queima roupa, protagonizados pelo deputado da Nação.

Imunidade parlamentar do deputado Deolindo da Mata não evitou a sua detenção pela Polícia Judiciária. Afinal de contas foi apanhado na prática do crime. O estatuto de deputado da Nação, confere a Deolindo da Mata e aos demais deputados, o direito a posse, transporte e uso de armas de fogo.

Abel Veiga