Covid-19 : Para já está afastado o risco da penúria se instalar em STP

Os comerciantes e as agências de transitários que operam em São Tomé e Príncipe, foram convocados pelo governo nesta semana, para uma reunião de análise da situação do stock de produtos alimentares no mercado nacional.

As firmas comerciais tranquilizaram o governo e o país, de que não há motivos para pânico. O stock dos produtos alimentares está assegurado, e as agências de transitários garantiram que novo carregamento de comida e outros bens e serviços, chega a São Tomé já no próximo mês de Abril.

«Deixar uma mensagem de tranquilidade para o povo de São Tomé. Temos neste momento um navio a operar no porto de Leixões e que irá sair de Portugal no dia 2 e chegará a São Tomé no final do mês de Abril, transporta cerca de 185 contentores e a maioria da carga é alimentar», declarou, o representante de uma das empresas de transitários.

São Tomé e Príncipe depende em mais de 85% da importação de bens e serviços, para satisfazer as necessidades da sua população. A maioria da importação é feita a partir do mercado português.

O Governo através do secretário de Estado do Comércio, prometeu sancionar os cidadãos ou grupos económicos que tentarem açambarcar os produtos no mercado, para promover a especulação dos preços.

Abel Veiga