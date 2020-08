Uma parte dos alegados contrabandistas de alto mar postos em prisão preventiva

Num artigo do jornalista Manuel Barros, do Jornal Vitrina, é apresentado os detalhes da acção da Polícia Judiciária, que contou mais tarde com a decisão do Tribunal da Primeira Instância, em decretar prisão preventiva para 3 cidadãos santomenses envolvidos na operação de contrabando em terra.

Quatro tripulantes da embarcação de origem duvidosa que trouxe as mercadorias contrabandeadas, também estão detidos e sob investigação da Polícia Judiciária.

Os três cidadãos santomenses que estão em prisão preventiva, são acusados na prática de crimes de Associação Criminosa, Trafico de Estupefacientes, e Contrabando.

No artigo do Jornal Vitrina, a Polícia Judiciária anuncia algo que a maioria dos santomenses sabe. «A Polícia Judiciaria (PJ) acredita haver “pessoas graúdas” envolvidas nos crimes».

Segundo o despacho do jornal Vitrina, a Polícia Judiciária prometeu ir a caça das pessoas graúdas, envolvidas no contrabando de produtos diversos incluindo estupefacientes, nas águas nacionais.

Actos de contrabando nas águas nacionais com desembarque nas praias isoladas do país, que as investigações policiais poderão também provar, como sendo antigos no país.

Na madrugada da última segunda feira, Deus, terá permitido que os pescadores de Micoló e a população do mesma comunidade piscatória, interceptassem a operação de transbordo no alto mar, o desembarque das mercadorias na praia, e o consequente transporte em viaturas privadas rumo as empresas ou residências dos patrões ou barões da operação.

Desta vez, o povo de Micoló descobriu o crime, e prendeu as viaturas que transportavam o contrabando. O povo de Micoló, não aceitou suborno dos contrabandistas. O povo de Micoló entregou os contrabandistas e o contrabando, às autoridades do Estado, e espera que pelo menos uma vez, o Estado que parece estar a perder controlo das suas praias durante a madrugada, faça valer a sua autoridade.

Abel Veiga

Todos os detalhes no artigo do Jornal Vitrina que o Téla Nón disponibiliza na íntegra :

TRIBUNAL SÃO-TOMENSE DECRETA PRISÃO PREVENTIVA PARA TRÊS CIDADÃOS IMPLICADOS EM CONTRABANDO DE MERCADORIAS

Vitrina, – O Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decretou hoje prisão preventiva para três cidadãos detidos, segunda-feira, pela policia durante uma operação de contrabando de mercadorias na praia de Micoló.

Além de prisão preventiva o juiz de instrução criminal exigiu uma “garantia patrimonial” de 400 mil dobras (equivalente a dez mil euros) à empresa envolvida na operação, cujo nome não foi revelado.

Os três cidadãos foram considerados arguidos e indiciados na prática de crimes de contrabando, tráfico de estupefacientes e associação criminosa.

A Polícia Judiciaria (PJ) acredita haver “pessoas graúdas” envolvidas nos crimes, sublinhando que os detidos “são apenas condutores da três viaturas aprisionadas com as cargas”.

Fonte da PJ garantiu que “investigações estão em curso para se apurar todos aqueles envolvidos na operação”.

Detidos na polícia judiciária para interrogação estão também quatro tripulantes da embarcação que trouxe para a ilha de S. Tomé as mercadorias em causa.

Uma fonte do Ministério Público (MP), disse que as “investigações estão decorrer para se apurar a proveniência da embarcação” bem como as nacionalidades dos tripulantes.

Dentre as mercadorias apreendidas, destacam-se tabaco contrafeito, medicamentos vários e contrafeitos e pesticidas com substâncias estupefacientes.

Nas primeiras horas de segunda-feira populares denunciaram a policia que várias viaturas estavam a descarregar mercadorias de um bote no alto mar.

Agentes da PJ, da Policia nacional e militares deslocaram-se ao local e prenderam os motoristas de três viaturas carregadas com varias dezenas de volumes.

A população acabou por rebelar-se contra os agentes da policia quando estes tentavam encaminhar as mercadorias para a sede na capital.

Populares exigiam que esses volumes fossem aberto na presença da população antes de ser encaminhado para o comando.

A situação degenerou-se em conflito entre populares e autoridades policiais que provocou três feridos por balas disparadas alegadamente por agentes da policia.

As três vitimas, duas são adultos e uma criança atingida “acidentalmente”, de acordo com relatos.

A vila de Micoló é zona costeira situada 12 quilómetros a norte da cidade de São Tomé.