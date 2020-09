Mén Non convida as mulheres e o público para festa de 19 de Setembro

Mén Non — Associação das Mulheres de S. Tomé e Príncipe em Portugal, no âmbito do programa alusivo ao festejo do seu 10.º aniversário, convida a todas as mulheres de São Tomé e Príncipe em particular e público em geral, para assistirem a um grandioso espectáculo musical que contará com vários artistas de renome nacional.

Devido à pandemia provocada pelo COVID-19 o digital e as redes sociais permitem encurtar as distâncias e, de certa forma, continuarmos “juntos” no conforto das nossas casas.

Reserve a sua agenda:

Dia 20 de setembro com início as 20:30H, haverá transmissão on-line através da página do facebook da ménnon.

Espectáculo de homenagem às mulheres de S.Tomé e Príncipe.

Bom Doxi!