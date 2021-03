“Lady” entrou vivo na PJ, minutos depois saiu directo para a Morgue  

Nelson Rita das Neves, vulgarmente conhecido por Lady, é o nome do cidadão santomense que no início de Fevereiro passado, cometeu um dos mais bárbaros actos de violência doméstica no país.

Com uma catana abriu o crânio da sua parceira. Com a mesma catana golpeou as costelas da mulher, que ficou ensanguentada. A violência bárbara aconteceu na localidade de Água Bobô, arredores da cidade de São Tomé.

Feridas tão graves e profundas que o médico cirurgião Pascoal D´Apresentação disse a imprensa, nunca antes ter visto algo igual durante a sua carreira.

Após várias cirurgias feitas pelo médico nacional, Pascoal d´Apresentação, a mulher recuperou-se e já teve alta médica.

No entanto após a acção sanguinária, do dia 8 de Fevereiro, Lady, pôs-se em fuga. A polícia judiciária colocou nas ruas das cidades e vilas o aviso de busca do cidadão, que também tinha residência numa das roças do interior de São Tomé, a Santa Luzia.

Nunca foi encontrado pela Polícia. No dia 25 de Março Lady, decidiu entregar-se às autoridades policiais. Segundo os familiares, a forte pressão que a polícia estava a exercer, sobretudo sobre a sua mãe, forçou o cidadão fugitivo da justiça a se entregar.

Acusado da prática de crime de Tentativa de Homicídio, Nelson Rita das Neves, apresentou-se no dia 25 de Março na Cadeia Central de São Tomé, tendo ficado sob custódia dos guardas prisionais.

Segundo a Polícia Judiciária, no dia 26 de Março pelas 9 horas da manhã o cidadão em causa deu entrada nas suas instalações, para efeitos de interrogatório com vista a conclusão do processo-crime.

«Por volta das 11 e 45 minutos o senhor Lady começou a manifestar mal-estar físico, tendo sido conduzido pela equipa do ministério público ao banco de urgências do Hospital Central Ayres de Menezes», declarou o inspector Avelino Espírito Santo.

Na qualidade de vice-Director da Polícia Judiciária, o inspector Avelino Espírito Santo, acrescentou que «Infelizmente após ter chegado ao hospital minutos depois tomou-se conhecimento que o senhor Lady acabou por falecer».

Familiares e amigos do cidadão que faleceu poucas horas depois de ter entrado nas instalações da Polícia Judiciária, manifestaram raiva e dor diante do edifício da PJ.

Na tarde de 26 de Março, os familiares de amigos, de Nelson Rita das Neves, exigiram que a justiça seja feita.

Por sua vez, a Polícia Judiciária prometeu esclarecer os contornos da morte quase que súbita do cidadão, algus minutos depois de entrar na PJ.

«Em consonância com o Ministério Público será instaurado um inquérito disciplinar e criminal a fim de apurar a veracidade das circunstâncias que causaram a morte do cidadão. Após a conclusão do inquérito os infractores serão responsabilizados», afirmou o inspector Avelino Espírito Santo.

Segundo o inspector, a polícia está condoída com a morte do cidadão. «A direcção da Polícia judiciária lamenta profundamente o ocorrido e manifesta as suas condolências aos familiares e amigos da vítima», concluiu.

Final trágico para o cidadão que agrediu sua mulher, pôs-se a monte quase dois meses, e terminou na morgue do hospital central Ayres de Menezes. Isto minutos após ter tido o primeiro frente a frente com a polícia no interior da PJ.

Abel Veiga