Traumatismo Craniano é a causa da morte de “Lady”

A ministra da justiça e dos direitos Humanos, Ivete Lima, apareceu na televisão na terça-feira, para manifestar condolências do Governo à família de Nelson Rita das Neves, vulgo Lady.

Um Jovem de 23 anos, que esteve quase 2 meses foragido da polícia. No entanto foi declarado como morto no dia 26 de Março, após ter-se entregado às autoridades no dia 25 de Março.

A Ministra Ivete Lima, informou a nação santomense, que a autópsia ao cadáver indicou traumatismo craniano como sendo a causa da morte do cidadão Lady.

«De acordo ao resultado de autópsia tem como a causa da morte o traumatismo craniano», referiu

Ivete Lima, acrescentou que está em curso dois inquéritos para o apuramento das responsabilidades. O inquérito disciplinar está a ser realizado pela inspecção geral da administração pública e o segundo inquérito é criminal e está sendo realizado pelo ministério público enquanto detentor da acção penal.

«Com base no resultado dos inquéritos os infractores serão responsabilizados e serão punidos de acordo com a lei», precisou a ministra da justiça e dos direitos humanos.

Agentes da Polícia Judiciária e da guarda prisional são alvos dos inquéritos em curso.

Abel Veiga