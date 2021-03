Pai enterrou viva, uma filha de 2 anos em Porto Alegre

No sul da ilha de São Tomé, Porto Alegre(na foto), aconteceu um caso terrível de violência doméstica. Um homicídio qualificado. Foi no último fim-de-semana. Um pai aborrecido por causa das desavenças com a sua mulher, decidiu sacrificar a filha de 2 anos e 7 meses.

A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos Ivete Lima relatou o acontecimento.

«O Governo lamenta a situação de homicídio qualificado ocorrido em Porto Alegre, em que um pai, por causa da desavença com a mãe, enterrou uma menina de 2 anos e 7 meses que acabou por falecer», afirmou Ivete Lima.

O acto que segundo a ministra da justiça e dos direitos humanos é condenável diante da lei e diante de Deus, é singular em São Tomé e Príncipe.

«É um acto que nunca se viu em São Tomé e Príncipe», precisou a ministra.

O Governo diz que está muito preocupado com a onda de criminalidade crescente no país. Criminalidade invulgar, e justificada por uma grande mudança de comportamento e de atitude dos santomenses.

«Apelamos aos sociólogos e aos antropólogos que realizem um estudo aprofundado para entendermos a mudança de comportamento que se regista nos últimos tempos, com o aumento da criminalidade», pontuou.

Segundo Ivete Lima, São Tomé e Príncipe, é considerado um país de paz. «Mas nos últimos tempos o aumento da taxa de criminalidade a todos os níveis está a preocupar o governo», concluiu.

Abel Veiga