Alisei e Kua Téla promovem mais uma feira de produtos locais transformados

As ONG’s Alisei e Qua Téla associaram-se no âmbito do projecto PRIASAII, com o objectivo de melhorar e contribuir para desenvolvimento do sector agroindustrial, nomeadamente o sector da transformação de produtos locais.Neste sentido, vamos organizar mais uma feira de produtos transformados e artesanato que será realizada no dia 28 de Maio de 2021, na Praça da Independência à partir das 09:00 horas.

O público é convidado a comparecer, para degustar e descobrir novos produtos, que entram na lista agroindústria nacional.