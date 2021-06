Médicos, polícias e magistrados em formação para combater o abuso sexual de menores

crimeA formação sobre avaliação pericial médico-legal aos crimes de abuso sexual cometidos contra crianças e adolescentes, tem duração de 3 semanas.

Os médicos, agentes da polícia e magistrados do ministério público envolvidos na formação estão a adquirir conhecimentos, em termos de intervenção pericial na avaliação de alegadas vítimas de abusos sexuais sobretudo crianças e adolescentes.

As diferentes fases da investigação dos casos de abuso sexual de menores, nomeadamente o exame do local, a observação, a colheita de evidências, a elaboração de relatórios e a interpretação dos dados, constituem prioridade da formação intensiva.

«Vamos transmitir conhecimentos práticos e teóricos de como é que u profissional de saúde e como é que um elemento das forças policiais deve investigar, deve abordar este tipo de situações. No melhor interesse das crianças e dos adolescentes que sejam vítimas desses crimes», explicou Duarte Nuno Vieira, professor da Universidade de Medicina de Coimbra.

O abuso sexual de menores é um crime que urge combater em São Tomé e Príncipe. O ministro da saúde Edgar Neves disse que «a dimensão do crime já nos arrepia a todos….».

A formação em matéria de medicina legal, é uma iniciativa do Governo e patrocinada pelo PNUD. Katarzyna Wawiernia, enquanto representante do PNUD em São Tomé e Príncipe, destacou o impacto social do abuso sexual de menores.

«Nos últimos tempos e sobretudo após o início da Pandemia da Covid-19 temos assistido a notícias frequentes de crimes de abusos sexuais praticados contra as crianças, e também de alguma incapacidade do sistema de justiça de produzir provas sobre os factos reportados», precisou.

Os casos de abuso sexual de menores abundam no país, e a justiça parece impotente quando chamada a provar o crime e consequentemente condenar os infractores.

A formação em curso dos médicos, dos agentes da polícia e dos magistrados do ministério público, pretende superar a incapacidade do sistema de justiça em produzir provas.

«A prova pericial é um elemento fundamental para o êxito de um processo judicial. A decisão judicial precisa de assentar na ciência, precisa ter essa fundamentação científica», pontuou o professor da Universidade de Medicina de Coimbra, Duarte Nuno Vieira.

Ivete Lima Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, que sempre prometeu formar os primeiros quadros da medicina legal do país, considerou que a parceria com ao PNUD em matéria de modernização do sistema de justiça, vai permitir «desenvolver competências práticas que permitem uma intervenção adequada e em consonância com a boa prática da actividade médico-legal», concluiu a ministra.

Polícia Judiciária portuguesa, a Universidade de Coimbra, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal, a sociedade portuguesa para estudos da criança abusada e negligenciada, são as instituições envolvidas na formação dos quadros santomenses em matéria de avaliação pericial médico-legal dos casos de abuso sexual de menores.

Abel Veiga