Habitantes da cidade de São Tomé vão participar na criação do plano de gestão de resíduos

Cada cidadão que habita o distrito de Água Grande, o mais populoso do país, vai ser convidado a dar sua opinião sobre a problemática do lixo, que ao longo dos anos tem tirado beleza, alegria e saúde pública, à capital do país e consequentemente a ilha de São Tomé.

A iniciativa de promover o fórum de participação do cidadão do distrito de Água Grande, é do projecto REHDES – Reforço Holístico para o Desenvolvimento Sustentado. O projecto financiado pela União Europeia, e executado pelo Consórcio de La Ribera de Valência-Espanha, pretende envolver directamente cada cidadão do distrito de Água Grande, no debate sobre o lixo, e na definição da melhor forma de tratar e resolver este problema antigo da capital são-tomense.

Através do fórum de participação dos cidadãos, o projecto acredita que vai colher contributos, experiências, conselhos e ensinamentos, que permitirão a criação do Plano de Gestão de Resíduos da cidade de São Tomé.

O Fórum de Participação do cidadão, está marcado para os meses de Outubro e Novembro próximos. No entanto no passado dia 29 de Julho, uma equipa técnica do Consórcio de la Ribera de Valência-Espanha, reuniu-se pela primeira vez no edifício da Câmara Distrital de Água Grande, com os representantes de todos os bairros da cidade de São Tomé.

«Vamos fazer um Fórum dos Cidadãos, para que todos possam contribuir na elaboração do plano de gestão de resíduos», confirmou Sergi Machi (na foto à esquerda), membro da equipa técnica do Consórcio de la Ribera.

A reunião que serviu para explicar os representantes dos bairros sobre o processo de participação comunitária e de cada cidadão, chamou a atenção para a necessidade de recrutamento e formação de um grupo de agentes cívicos no domínio do ambiente. No grupo de 5 membros pelo menos 1 deles, será formado do domínio de gestão ambiental. O gestor ambiental coordenará as actividades do grupo e terá a sua sede de trabalho no Ponto Verde, que está instalado no Bairro 3 de Fevereiro na capital São Tomé.

«Mas o trabalho dos 5 agentes cívicos, estará concentrado nas escolas, nos bairros residenciais, no contacto com os seus vizinhos, etc», explicou o quadro superior do Consórcio de la Ribera de Valência –Espanha.

O Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, agradeceu a presença dos representantes dos bairros da cidade de São Tomé. José Maria Fonseca considera o projecto “REHDES”, como sendo a solução para o problema de insalubridade pública, que o lixo tem criado para a vida na cidade de São Tomé.

«Este projecto é a solução para os problemas de gestão do lixo. Vai reduzir a carga que a lixeira tem recebido, e vai promover a economia circular em Água Grande», precisou o Presidente da Autarquia da capital.

Comunicação e sensibilização das populações são os dois eixos estratégicos do projecto, que pretende ter sucesso no tratamento e gestão dos resíduos sólidos em São Tomé.

Abel Veiga