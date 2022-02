“Pereira Style” marca de roupa de São-tomense residente em Marrocos

Edmilson Pereira, é o cidadão são-tomense que está a dar cartas no mundo da moda. Residente no reino de Marrocos o jovem fez mestrado em Comércio Internacional.

O estilista disse ao Téla Nón que fez o lançamento da sua marca de roupa “PEREIRA STYLE”.

«Projetado para roupas clássicas, com modelos atuais e modernos, cores vivas e atraentes, PEREIRA STYLE garante a transformação visual, trazendo chame e elegância que deixa o usuário seguro e confiante nas suas aparições», referiu o jovem são-tomense.

O jovem empreendedor acrescentou ainda que investir neste estilo vem abrir portas para uma tendência indumentária de cariz responsável, porém com toques requintados de jovialidade e elegância.

«Propondo fatos personalizados e sob a medida exata do cliente, a ideia é justamente fazer com que o usuário se sinta confortável e certo de que a roupa foi preconcebida pensando em si», destacou.

Segundo Edmilson Pereira, o trabalho é desenvolvido em parceria com uma equipa que engloba estilista, modelista, designer, assim como estruturas de produção de grande escala.

Lançado em Marrocos, os fatos estão a ser comercializados um pouco por todo mundo por encomendas. Segundo o responsável da marca, projetos estão em curso para criação de lojas físicas em alguns Países, «entre eles está o nosso São Tomé e Príncipe no qual a abertura será para breve», pontuou.

Edmilson Pereira explicou ainda que atualmente a sua marca ou empresa dispõe de um formulário que poderá ser preenchido pelos clientes com as medidas exactas, ou simplesmente comunicando o tamanho usado pelos mesmos. A eficácia e a rapidez também fazem parte do pacote.

O empreendedor são-tomense baseado no Reino de Marrocos, deixa o contacto que permite atender aos clientes em todo o mundo… whatsapp 00212642149963, ou pelas redes sociais facebook PEREIRA STYLE, instagram pereira_style_officiel.

Téla Nón