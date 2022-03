Dados de história natural de STP – Palestra 10 de março no CCP

Convite Palestra “Dados de história natural de São Tomé e Príncipe no projeto colaborativo ‘Cartas da Natureza’

Pelo Professor António Carmo Gouveia Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra

No projeto de ciência cidadã “Cartas da Natureza”, mais de mil voluntários ajudaram a transcrever documentos do arquivo histórico de botânica da Universidade de Coimbra, a partir da plataforma Zooniverse.

Essa informação está agora disponível livremente na base de dados cartasdanatureza.uc.pt, e contém: localizações históricas de plantas, registos de trocas de plantas e sementes; processos de colheita, classificação e taxonomia vegetal, entre outros assuntos.

Muitos destes dados dizem respeito ao património natural dos PALOP e são importantes para a conservação da biodiversidade, presente e futura. Na apresentação, esta iniciativa será apresentada com foco na informação sobre São Tomé e Príncipe existente na plataforma.

Nota Biográfica: António Carmo Gouveia é doutorado em ecologia de plantas e investigador no Departamento de Ciências da Vida e no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, onde também colabora com a Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. Foi diretor do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e do Parque da Fundação de Serralves, e representante nacional junto do Consórcio Europeu de Jardins Botânicos. Os seus projetos de investigação abrangem a história e comunicação da ciência, coleções científicas, diversidade e ecologia das plantas, iniciativas de ciência cidadã e documentários, colaborando com instituições em São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.