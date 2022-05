A Feira do Empreendedor MOVE está de regresso ao Espaço Cacau

No dia 4 de junho, no Espaço Cacau, ocorre mais uma edição da Feira do Empreendedor MOVE. O evento é organizado pela ONG MOVE e a entrada é gratuita. A partir das 13:00, os visitantes podem conhecer alguns negócios locais, assistir à apresentação de novas ideias de negócios e participar em várias atividades.

A Feira do Empreendedor é um evento que reúne vários empreendedores de São Tomé, dando-lhes a possibilidade de expor e divulgar os seus projetos e negócios. Durante a tarde do dia 4 de junho, no Espaço Cacau, os visitantes vão poder conhecer alguns negócios locais e assistir a discursos sobre o percurso de alguns empreendedores e sobre novas ideias de negócio.

A Feira do Empreendedor é também o momento de conclusão das formações SHAKE, formações de empreendedorismo que o MOVE promoveu ao longo dos últimos 3 meses em São Tomé, Água Izé e Agripalma. Cada formando tem a possibilidade de ver o seu plano de negócio a ser avaliado por um júri especializado.

A Feira do Empreendedor contará com uma atuação ao vivo do artista santomense TPT Kudurista.

Cada visitante habilita-se ainda, gratuitamente, a ganhar um de três prémios que serão sorteados no final do evento. Estes serão divulgados oportunamente no evento de Facebook da Feira do Empreendedor e também durante o evento.

Sobre o MOVE

Em atividade desde 2009, e em São Tomé e Príncipe desde 2011, o MOVE é uma ONG que acredita na capacitação de empreendedores como forma de MOVEr o mundo.

Através de formações e microconsultoria, tenta inspirar, capacitar e acompanhar empreendedores locais, para que possam tornar as suas ideias em projetos sustentáveis, não só a nível económico, como ambiental e social.

