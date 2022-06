Carta para Diallo

De Solange “Mágarida”

Cidade da Trindade

Casa 80

Distrito de Mé-Zóchi

RDSTP.

Para Diallo “Mágarida”.

Bondjau

Cidade da Trindade

RDSTP

Querido Uh Uh Uh

Eram assim as nossas cartas ao longo dos anos.

Cartas que voavam entre os céus de São Tomé, Juiz de Fora ( Brasil), Saint – Etienne (França) e Lisboa.

Antes de mais espero que esteja tudo bem contigo.

Por aqui eu vou bem graças a Deus.

Mas as saudades da nossa Trindade e do nosso team de brincadeiras e marotices fazem doer o meu coração.

E tu sempre com a tua calma e doçura respondias :

“Havemos de voltar”

Nunca nos largamos.

Nunca nos zangamos.

Foram 40 e muitos anos de amor, de ternura, de carinho, de respeito e sobretudo de cuidado.

Ai Diallo,se soubesses o estado em que me deixaste, não terias partido.

Se soubesses meu amigo, irmão da vida, não te atreverias a ir embora para nunca mais voltar..

Deixaste – me sem chão e sem alma.

Ai Diallo… Meu querido amigo.

Meu amigo do coração.

Tanta dor, mas tanta dor…

Volta Diallo, volta.. Nem que seja por um instante para falarmos, para nos despedir-nos como deve ser.

Para eu sentir aquele abraço que só tu sabes dar..

Um abraço que nos faz sentir em casa, seguros e protegidos.

Um abraço que conforta e reconforta.

Volta e prepara – me para a tua partida.

Volta pela Julia,pelos teus filhos, tua mãe, irmãos, amigos e família.

Volta por nós.

Volta para nós.

Muito duro meu amigo.

Muito duro…

Ver-te ali deitado naquele caixão foi a experiência mais aterradora que pude viver nesses meus 48 anos de vida.

E tu bem sabes que já tive grandes sustos.. Já tive a minha dose…

Pensava eu!

Ver-te ali inanimado, sem o teu lindo sorriso, sem o brilho no olhar..

Ai Diallo que buraco tão grande deixaste na minha vida.

Mas ao mesmo tempo estavas sereno,tranquilo.

Parecias estar a dormir.

Mas mesmo assim quero – te de volta.

Meu amigo de infância,

Meu amigo de uma vida.

No meio desse desespero tento encontrar consolo na serenidade que emanavas, que emanas.

Não quero falar de ti no passado.

És uma das pessoas mais bondosas que conheço.

Sempre disponível e disposto a ajudar, a apoiar, a amparar e a cuidar.

Bom filho, bom marido, bom pai, bom irmão, bom sobrinho, bom amigo.

Que amigo de diamante eu tive.

Que prazer ter sido tua irmã e amiga durante essa tua vida interrompida.

Que doce privilégio ter vivido tanta coisa contigo.

Tu encheste o mundo de bondade.

Tu és de ouro Diallo.

Viste a quantidade de amigos que foram até a Capela do Campo Grande?

Trindade inteira estava lá para estar contigo.

Todos e cada um com uma história inspiradora e bonita dobre ti.

Tu és do caraças amigo.

Tu és muito amado, querido e lembrado.

Recebes em troca tudo o que dás.

Quando os meus netos me pedirem para contar uma história ao deitar vou começar assim :

“história hiistoria era uma vez um anjo chamado Diallo que foi enviado por Deus para a Terra para nos ensinar algumas coisas boas…. Mas depois o mesmo Deus achou que ele já tinha cumprido a sua missão aqui na Terra chamou-o de vez lá para cima”.

Gostas? E aí eu vou relatar todas as nossas traquinices de criança.

As cabeça fundo que dávamos no Vasco, os jogos de lata na Escola Velha, o burro, o Keims, a sueca e a bisca que jogávamos em minha casa, o basquete que jogávamos no Bondjau, o jogo de lata, a bola no quintal do Senhor Décio… Tantas histórias… Eles vão adorar – te através das minhas histórias Diallo.

Já tenho saudades tuas.

Saudades que doem.

Os outros já esfregam os dedos de tão felizes…

Vocês ouviram?

É qué mais?

Diallo está a vir?

Verdadi?

Sim.

Kei…. Vida dum gás pegou.Ele é bom muintu!

É os outros que estão lá em cima vão ter como amigo um ser especial.

Um ser iluminado.

Um ser belo.

Como tenho inveja deles Diallo.

Como tenho inveja da felicidade deles ao ter – te.

Acredito que não queiras voltar, mas peço – te, olha por nós, vela por nós, zela por nós e continua a cuidar de nós.

De mim.

Ai Diallo.

Faz boa viagem até lá.

Disfruta dessa viagem… Nós aqui em baixo vamos tentar encontrar forças para seguir em frente sem ti.

E olha que vai ser esquisito.

Quem me vai chamar :Mágaridáê…

Uh uh uh uh.

A nossa vida nunca será a mesma meu amigo.

Serás para sempre lembrado, celebrado e homenageado meu querido amigo.

Meu amigo do coração.

Deixo-te com esse poema de Santo Agostinho para leres durante a passagem que será linda, serena e calma como tu.

Um Poema que te vai apaziguar e apaziguar – me também.

A morte não é nada (Santo Agostinho)

“A morte não é nada.

Eu somente passei

para o outro lado do Caminho.

Eu sou eu, vocês são vocês.

O que eu era para vocês,

eu continuarei sendo.

Me dêem o nome

que vocês sempre me deram,

falem comigo

como vocês sempre fizeram.

Vocês continuam vivendo

no mundo das criaturas,

eu estou vivendo

no mundo do Criador.

Não utilizem um tom solene

ou triste, continuem a rir

daquilo que nos fazia rir juntos.

Rezem, sorriam, pensem em mim.

Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado

como sempre foi,

sem ênfase de nenhum tipo.

Sem nenhum traço de sombra

ou tristeza.

A vida significa tudo

o que ela sempre significou,

o fio não foi cortado.

Porque eu estaria fora

de seus pensamentos,

agora que estou apenas fora

de suas vistas?

Eu não estou longe,

apenas estou

do outro lado do Caminho…

Você que aí ficou, siga em frente,

a vida continua, linda e bela

como sempre foi.”

Ps: Ficas a dever-me esse Aqva Atlantiqve da BVLGARI que prometeste.

Recebo-o quando partir desse mundo, e faxavor é sê feliz lá em cima meu amigo.

Prepara as cuás pá um gaju😂😂😂😂😂

Depois conta-me as novidades lá de cima. Quero saber tudo, tudo, 😝

Ti amo Diallo 😍