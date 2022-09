II Congresso da Mulher São Tomé e Príncipe em Portugal 

No âmbito comemoração do seu XII aniversário e do 47º aniversário do Dia 19 de Setembro, dia da Mulher são-tomense, a Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, realiza o III Congresso da Mulher de São Tomé e Príncipe em Portugal, sob o tema “O contributo do legado africano para a construção de uma sociedade global ”.

O evento terá lugar no Fórum lisboa, sita na Avenida de Roma, 1700-346 Lisboa Portugal 18 de Setembro de 2022|09h30 às 18h30.

Para assinalar a ocasião, a Mén Non convida a todos os amigos e associados a uma reflexão sobre a importância das raízes culturais de um povo para a preservação da memória e afirmação da sua identidade e cidadania.

Conheça o programa e mais detalhes :

