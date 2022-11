Fim do Programa de Resposta a Emergência Socioeconómica – Último pagamento será feito em novembro

Comunicado

Orientados pela Política e Estratégia Nacional da Protecção Social, o país tem feito, nos últimos anos, progressos significativos na implementação de programas de protecção social, dos quais podemos ressaltar os seguintes: Programa de Apoio a integração Social; Registro Social Único; Programa Família; e o Programa de Resposta a Emergência Socioeconómica – PRES.

O PRES teve o seu início em junho de 2021 e surgiu devido os impactos negativos da COVID-19 na segurança alimentar e nutricional, especialmente, para as populações vulneráveis, tais como: as crianças, as mulheres, os idosos e as pessoas com deficiências. O referido Programa abrangeu todos os distritos do país e a Região Autónoma do Príncipe e teve beneficiários em 413 localidades, dentre -das as 489 existentes em STP.

Durante os 17 meses de vigência do Programa a equipa da DPSSF, atendeu uma média de 15.203 beneficiários/as e foram efetuados um total de 8 pagamentos.

Assim sendo, estando a aproximar-se o fim do Programa, a Direcção da Proteção Social, Solidariedade e Família, vem desta forma informar a todos os beneficiários do PRES que durante o mês de novembro será realizado o último pagamento do referido programa.

Desde já a Direcção alerta aos beneficiários que o cartão e o pin devem ser devolvidos e em caso de extravio os mesmos devem dirigir-se ao centro de atendimento da Proteção Social do seu distrito/RAP para fazer a ocorrência. Por outro lado, informa-se aos idosos dos Programas Subsídio Não Conhecido e Contínuo da DPSSF que após o último pagamento do PRES, os mesmos voltarão a receber os respectivos subsídios através dos serviços da DPSSF, mediante dotação orçamental, conforme vinha sendo efectuado.

FONTE : DIRECÇÃO DA PROTECÇÃO SOCIAL SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA

