Jorzita Quaresma quebra “hegemonia” dos homens na DGD

Jorzita Quaresma tornou-se, na pretérita semana, na primeira mulher a chefiar a Direção-Geral do Desporto (DGD), ao suceder no cargo Akadiry Ramos.

Depois de décadas sob liderança masculina, eis que a Direção-Geral do Desporto acrescentou um novo capítulo na sua história, com a chegada da Jorzita Quaresma ao cargo da diretora-geral da instituição.

Mas quem é a Jorzita Quaresma, imortalizada no andebol como “Cuca”? Jorzita Quaresma é uma jovem são-tomense de 38 anos, antiga capitã da seleção nacional de andebol, licenciada em Educação Física e Desporto pela Escola Internacional de Educação Física e Deporto (Cuba), quadro técnico da Direção –Geral do Desporto, ex-presidente da Comissão das Mulheres no Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe e professora de educação física nos estabelecimentos público-privado.

Por conhecer bem a realidade da instituição, Jorzita promete não vender sonhos, mas acredita que com ajuda e envolvimento de todos, na singularidade e diversidade, será possível fazer coisas boas para o desporto nacional.

Martins dos Santos