Almoço de Natal para os doentes de STP em Portugal – Iniciativa da Associação Esperança “ Nono”

Hoje a partir das 13 horas dezenas de cidadãos são-tomenses que estão em tratamento médico em Portugal, vão estar reunidos nas instalações da Associação Esperança “Nono”, num almoço de celebração do Natal.

Longe da família que ficou em São Tomé e Príncipe, os doentes recebem carinho e solidariedade de uma Associação criada por uma mulher são-tomense, Eleonora Barbosa Neto Carlota, vulgo Nono.

A Associação Esperança Nono, nasceu em Portugal para prestar assistência social aos cidadãos são-tomenses e estrangeiros em situação de extrema vulnerabilidade e cidadãos são-tomenses de junta médica.

Em parceria com a embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, foi organizado o almoço de Natal, para os doentes em tratamento nos centros de saúde portugueses.

«Nós não prometemos, simplesmente fazemos. O mundo precisa que façamos diferença. Se cada um de nós fizermos um pouco, o mundo não teria tanta dificuldade como tem», declarou Eleonora Carlota.

Na entrevista dada ao Téla Nón, a Presidente da Associação disse que o espírito de solidariedade para com os cidadãos vulneráveis, deve ser contínuo.

«Vamos dar um almoço de Natal para os doentes de São Tomé e Príncipe, que estão a ser tratados aqui em Portugal. Ajudamos não só no Natal, é para sempre. Natal é só um dia. Temos de ajudar o próximo em termos emocionais e não só», confirmou.

Eleonora Carlota – Nono

Identificação dos cidadãos em situação vulnerável em Portugal e prestação de apoio social aos mesmos, é uma das principais actividades da Associação Esperança Nono.

O apoio social que oferece envolve alojamento, alimentação, vestuários e medicamentos.

Ao mesmo tempo contribui para a melhoria da assistência médica no hospital central Ayres de Menezes em São Tomé. Segundo Eleonora Carlota a Associação Esperança Nono, já enviou para São Tomé, «uma prenda de Natal para o hospital central Ayres de Menezes. Trata-se de um conjunto de equipamento de cardiologia», precisou.

Nasceu por uma situação de Junta Médica da irmã, que foi a Portugal com muito custo e sem apoios locais.

O impulso de solidariedade para com os doentes de São Tomé e Príncipe em tratamento em Portugal, aconteceu no seio da sua família. Eleonora Carlota contou a história de luta pela vida travada pela sua irmã mais nova, que a alguns anos foi transferida do hospital Ayres de Menezes em São Tomé, para tratamento em Portugal.

«Foi uma luta grande, desde a concessão de junta de saúde para a minha irmã e depois de cá estar, o acompanhamento etc etc. Assim nasceu o meu interesse de apoiar as pessoas que vêm procurar saúde aqui em Portugal», frisou.

Residente em Portugal há 25 anos, Eleonora Carlota, representa solidariedade para as pessoas vulneráveis em Portugal.

No passado representou São Tomé e Príncipe em palcos internacionais de atletismo. A ex-atleta são-tomense brilhou nas pistas de atletismo em 1500 metros, 800 metros e corrida de estafetas.

Agora a corrida é pela solidariedade, pelo humanismo, pelo amor ao próximo. Esta segunda – feira 19 de dezembro, Nono e a sua equipa da Associação celebram a festa de Natal com os são-tomenses que a busca de saúde, separou da família residente em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga