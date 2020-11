Mídias capacitados na matéria do “Programa Família”

No quadro da comemoração do 1º aniversário do “PF”, que assinala-se no dia 26 de Novembro, a DPSSF, entidade responsável pela implementação e acompanhamento do programa, organizou uma acção de capacitação para os técnicos dos órgãos da comunicação social, estatal, privada e comunitária, com o objectivo de capacita-los na matéria do programa, que vem atendendo mais de 2.570 agregados familiares e cera de 14.000 em extrema pobreza.

Para a Directora da Proteção Social, Solidariedade e Família, Jurtalene de Sousa, a comunicação social poderá jogar um papel muito importante no futuro do programa, difundindo os ganhos e as acções a serem desenvolvidas no quadro do projecto,que terá a duração de quatro anos, com possibilidade de extensão, em função dos resultados alcançados.

“Vimos a necessidade de melhor difundir o nosso programa, e vocês são os veículos fundamentais, porque nos ajudará a entender como o programa está sendo recebido pelas famílias”.

Para esta acção de formação foram abordados dois grandes temas “DPSSF, sua natureza, atribuição e serviço” e “Programa Família, seu objectivo, benefícios e critério”.

No 1º tema, ministrado por Eurídice Ramos, foi feito a apresentação da natureza jurídica da instituição que está monitorando o programa, suas atribuições, acções em curso e para futuro.

Já no 2º tema, Heng Pinheiro, fez a contextualização do programa, apresentando os ganhos, alguns obstáculos que vêm deparando no terreno, e bem como as fases do processo de seleção (1ª fase: registo dos agregados familiares; 2ª fase: selecção e publicação da lista; e por fim; 3ª e última fase: pagamento aos beneficiários).

Durante a formação algumas questões foram levantadas pelos participantes que tiveram sempre resposta a altura, a destacar: Por quê do nome “Programa Família”?, Quantas pessoas são beneficiadas com o projecto?, Como será o programa depois dos seus quatros anos?, Como tem sido a implementação do mesmos?, e Quantas pessoas estão a beneficiar do projecto?.

No final, os presentes consideraram de mais-valia esta acção, que na perspectiva dos mesmos, veio contribuir para o esclarecimento sobre alguns ícones do programa, prometendo de igual modo dar as respectivas contribuições, para o sucesso do projecto, com a promoção e divulgação do “Programa Família” nos respectivos meios de comunicação.

O Projecto conta com o financiamento do Banco Mundial.

Martins dos Santos