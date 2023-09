Como a Cúpula dos ODS da ONU pretende transformar o mundo

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Aqui estão cinco coisas que você precisa saber sobre A Cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que acontece de 18 a 19 de setembro, nas sede das Nações Unidas em Nova York.

A Cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, será um dos momentos mais importantes da semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU de 2023.

A meta do evento, que acontecerá de 18 a 19 de setembro, é reunir os líderes mundiais para colocar o mundo novamente no caminho de um futuro mais sustentável, limpo, seguro e justo para todos.

A Cúpula pretende adotar uma declaração política voltada para o futuro, reafirmando o compromisso de não deixar ninguém para trás.

Aqui estão cinco coisas que você precisa saber sobre este evento:

1. Por que a Cúpula dos ODS é importante?

O esforço global para proteger as pessoas e o planeta começou em 2015, com a adoção da histórica Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos seus 17 objetivos. Juntos, eles representam um plano para acelerar a prosperidade econômica e o bem-estar social, protegendo simultaneamente as pessoas e o ambiente.

O tempo está correndo. A meio caminho do prazo de 2030, os ODS enfrentam graves problemas. O progresso estagnou na sequência da pandemia da Covid-19. A crise climática está se agravando e os objetivos relacionados com a fome, a saúde, a biodiversidade, as instituições fortes, a poluição e as sociedades pacíficas estão todos fora do rumo.

A Cúpula dos ODS será o momento de encontrar soluções para mudar a atual trajetória negativa.

2. O que está em jogo?

Apenas 12% das cerca de 140 metas dos ODS estão no caminho certo. Quase metade está moderada ou gravemente fora do rumo e cerca de 30% não registaram qualquer movimento ou ficaram abaixo da linha de partida de 2015.

Por exemplo, na atual trajetória, serão necessários 286 anos para eliminar as disparidades de gênero na proteção jurídica e eliminar leis discriminatórias, temas tratados no objetivo 5.

O quadro global da educação também é preocupante. O impacto de anos de défice de investimento e de perdas de aprendizagem deixará cerca de 84 milhões de crianças fora da escola até 2030. Além disso, 300 milhões de crianças ou jovens que frequentam a escola não poderão ler e escrever, impactando assim o objetivo 4.

De acordo com as tendências atuais, 575 milhões de pessoas ainda viverão em pobreza extrema em 2030 e apenas cerca de um terço dos países atingirá a meta de reduzir pela metade os níveis nacionais de pobreza, temas esses refletidos no objetivo 1.

3.Qual o plano para reverter as tendências atuais?

Unicef/Vlad Sokhin

Países pequenos como Kiribati sofrem frequentemente os piores efeitos das alterações climáticas

Conforme afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres: “Não existe planeta B”.

Por isso, os líderes mundiais comparecerão na Cúpula dos ODS para catalisar um impulso global em direção ao progresso. Existe consenso de que é hora das nações e parceiros transformarem as palavras em ações para turbinar resultados concretos.

As medidas incluem convocar todos os países e as principais partes interessadas, as autoridades locais, o setor privado, as fundações, as organizações filantrópicas e a sociedade civil.

4. Qual é o objetivo final da Cúpula dos ODS de 2023?

Espera-se que os chefes de Estado e de governo presentes na Cúpula adotem uma declaração política. Antes do evento, as nações já expuseram os desafios e o caminho a seguir num rascunho de declaração.

O texto afirma que “a concretização dos ODS está em perigo. Na metade do caminho da Agenda 2030, estamos alarmados pelo fato de apenas 12% dos ODS estarem no caminho certo e 30% permanecerem inalterados ou abaixo da linha de base de 2015”.

No documento, os líderes afirmam que “continuam esperançosos, dado que o mundo, a humanidade e as Nações Unidas têm uma história de resiliência e de superação de desafios.”

Os líderes estão assumindo compromissos para intensificar esforços em diversas frentes, incluindo a erradicação da poluição plástica, a redução da divisão digital e o aproveitamento dos benefícios da inteligência artificial.

Um trecho do rascunho da declaração indica que “as ações devem corresponder à magnitude e ao alcance das crises que afetam o nosso mundo”.

“Esta situação exige que o mundo redobre os nossos esforços e alcance um avanço para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030”, acrescenta o texto.

5. O que você pode fazer?

Qualquer pessoa no planeta pode contribuir para acelerar a mudança e o progresso.

Acompanhe o Fim de Semana de Ação dos ODS da ONU, nos dias 16 e 17 de setembro, na sede da ONU em Nova Iorque. Neste evento, os participantes vão debater as ações mais eficientes e o que precisa ser feito para atingir resultados.

Visite a SDG Media Zone de 18 a 22 de setembro para acompanhar os últimos acontecimentos, conversar com especialistas ou conhecer alguns defensores dos ODS que já estão fazendo mudanças nos seus territórios.

Fique atento ao Círculo de Apoiadores dos ODS, desde a realeza até aos super-heróis, que vão lançar um chamado à ação um grito às suas comunidades sobre como ajudar construir o apoio de que o mundo precisa.

Aprenda algumas dicas para aplicar na vida diária, no Guia do Preguiçoso para Salvar o Oceano, com quatro níveis de ação.

Todo mês de setembro, a Campanha de Ação dos ODS da ONU e seus parceiros mobilizam milhões de pessoas para agir durante a Semana Global. Use a hashtag #Act4SDGs. A meta é promover 1 bilhão de ações até 2030. Só em 2022, foram realizadas 142 milhões de ações, a maior Semana Global até agora. Registre suas próprias ações no mapa global da ONU News.