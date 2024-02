Plano de ação sobre a cozinha limpa submetido à consulta pública

A forma tradicional de cozinhar em São Tomé e Príncipe através, sobretudo, de lenha, carvão e querogênio, tem tido um impacto negativo na saúde da população, em particular das mulheres.

Preocupadas, as autoridades nacionais, com apoio financeiro da organização das nações unidas para o desenvolvimento industrial, procuram reverter a situação.

Um plano de ação a pensar numa cozinha limpa no arquipélago foi elaborado com apoio da universidade técnica de Madrid e está a ser submetido à consulta pública.

«A curto prazo consideramos que a alternativa de transição deverá continuar a ser a lenha, mas com fogões melhorados e o gás através de liquefação do petróleo. A médio prazo há que se caminhar para a cozinha elétrica e avaliar se o país tem a capacidade para a produção do etanol» – disse Sónia Ramos coordenadora do projeto na Universidade Politécnica de Madrid – Espanha.

O caminho para atingir a meta de uma cozinha limpa em São Tomé e Príncipe é ainda longo.

«Nós não podemos começar já a usar eletricidade porque sabemos da nossa situação energética atual, mas isso deve ser alinhada a outra ferramenta política que vem colmatar essa lacuna a longo prazo. A questão da energia elétrica associada a componente solar deve entrar na meta para a cozinha limpa a longo prazo» – destacou Gabriel Maquengo, diretor de energia da Direção dos Recursos Naturais e Energia.

A necessidade de mudar hábitos para uma cozinha limpa, é uma aposta de longo prazo na saúde da população são-tomense.

José Bouças