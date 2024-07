“Kaisha” entregou-se à população de Fernão Dias

Ariston Pires dos Santos, vulgo Kaisha, e Paulo Jorge da Cruz Neto Fonseca, vulgo Pajó, evadiram-se da cadeia central de São Tomé, na manhã de 20 de Julho. Segundo a direcção do estabelecimento prisional, os dois reclusos estiveram presentes na formatura às 5 horas da manhã. Mas depois, com ajuda de um serrote abriram o gradeamento da janela da biblioteca da cadeia central e evadiram-se.

O cadastro homicida dos dois reclusos, deixou a população em pânico. O recluso Pajó que em Setembro de 2023, já tinha agredido e sequestrado uma cidadã portuguesa foi o primeiro a ser capturado, e segundo a polícia nacional já se encontra no estabelecimento prisional.

Ariston Pires dos Santos, Kaisha foi o fugitivo que deu mais trabalho às forças de segurança. No último domingo terá alegadamente roubado uma motorizada e esfaqueado mortalmente uma mulher na localidade de Almeirim, próximo da cidade de São Tomé.

Apesar do pânico, a população joga papel determinante na captura dos delinquentes em São Tomé e Príncipe. Sempre foi assim, os reclusos perigosos que fogem da penitenciária acabam por ser capturados ou pela população directamente ou com ajuda da população. Na década de 90 do século XX, o medo instalou-se na ilha de São Tomé, quando dois reclusos condenados por homício evadiram-se da penitenciária, nomeadamente Ventura e Vaciler.

Vaciler foi detido pela população da localidade de Pau Sabão e Ventura entregou-se a um conhecido na Roça Prado.

Desta vez Kaisha foi detido na manhã de 25 de Julho, quinta- feira pela população da roça Fernão Dias no nordeste da ilha de São Tomé.

A população chamou a polícia do distrito de Lobata, que conduziu Kaisha para o comando central na cidade capital. O Téla Nón apurou que a Polícia Nacional recusou em entregar o recluso directamente a Polícia Judiciária. A vice-Comandante Geral da Polícia Nacional Teresa Santiago disse ao Téla Nón que aguardava orientações superiores para dar destino a Kaisha. Pouco tempo depois a Polícia Nacional levou o recluso para o Ministério Público.

A presença de Kaisha no ministério público durou poucos minutos. O recluso homicida foi recambiado pelo ministério público a polícia judiciária para investigações e a conseguente elaboração do processo crime.

Abel Veiga