ONGD TESE promove o “Encontro de Parceiros e Rede do Projeto NUTRIR”

A ONGD TESE, no âmbito do projeto Nutrir, promoveu o evento “Encontro de Parceiros e Rede do Projeto NUTRIR”, no passado dia 24 de julho, no Camões I.P.

O encontro teve como objetivo reunir entidades financiadoras, implementadoras, parceiras e grupos de associações participantes do projeto para a discussão e apresentação das próximas ações. A iniciativa foi estruturada em uma dinâmica de construção participativa, dividida em quatro temas principais: Próximos Passos, Os Desafios, Impactos Nutrir, e Parceiros, Stakeholders e Equipa.

O evento contou com a participação de representantes do Governo de São Tomé e Príncipe, incluindo o Ministério da Saúde e dos Direitos da Mulher, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, a Direção Geral do Ambiente, a Câmara Distrital de Lobata, a Câmara Distrital de Mé-Zóchi, a Câmara Distrital de Cantagalo, o Instituto Nacional para a Igualdade e Equidade de Género (INPG), o Departamento de Associativismo e Cooperativismo, e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural (CADR).

Estiveram também presentes representantes das entidades financiadoras, nomeadamente o Camões I.P. e o Fundo FEF-OSC/Alliance Française em STP, financiado pela Embaixada de França no Gabão, bem como da entidade parceira de implementação AMAGRU-STP – Associação das Mulheres Agricultoras Unidas. O encontro reuniu ainda associações da sociedade civil, como a ONGD OIKOS e mulheres agricultoras e empreendedoras dos distritos de Lobata, Mé-Zóchi e Cantagalo.

Durante o encontro fez-se o convite formal às mulheres agricultoras e palaiês (termo em criolo forro di terra para “empreendedoras”), para integrarem à AMAGRU, para a formalização de associações e criação de mais articulação entre parceiros nas comunidades.

O encontro teve uma receção positiva por parte das mulheres agrícolas e palaiês, com depoimentos de alegria e felicidade por participarem do projeto, curiosidade e expectativa em relação as próximas ações, como deixado num dos depoimentos “Nutrir é vida!”. Mulheres agricultoras e palaiês que estejam interessadas em participarem do projeto, podem entrar em contacto com a ONGD TESE ou a AMAGRU-STP.

O projeto NUTRIR, apresentado e implementado pela ONGD TESE em parceria com a AMAGRU-STP, decorre no âmbito da linha de financiamento do Camões I.P. de igualdade de género e empoderamento das mulheres. Como o próprio nome sugere, o objetivo do projeto Nutrir é nutrir as mulheres agricultoras e empreendedoras com conhecimento sobre igualdade de género, direitos humanos, fortalecimento da resiliência climática dos meios de subsistência agrícolas e redução da pobreza multidimensional. O projeto NUTRIR terá a sua implementação até setembro de 2025.

Entre as suas principais ações, destacam-se:

A publicação de dois estudos: um sobre igualdade de género, direitos humanos e situação da mulher em São Tomé e Príncipe, e outro sobre conhecimentos, atitudes, práticas e motivações em relação à alimentação, nutrição e ambiente.

Capacitação de grupos de mulheres agricultoras em igualdade de género e direitos humanos; gestão administrativa e financeira; formalização económica e negócios sustentáveis; gestão sustentável dos recursos naturais; promoção da diversificação de culturas adaptadas às alterações climáticas; e educação em alimentação, nutrição e ambiente.

Formalização de 10 micro-negócios de associações de mulheres agricultoras.

Uma componente de destaque do projeto é a parceria com a AMAGRU-STP. O projeto visa fortalecer a associação através da implementação de uma estratégia de operacionalização para assegurar a sustentabilidade do fundo de gestão da associação. Este apoio inclui a melhoria do funcionamento e sustentabilidade na distribuição de insumos, materiais e equipamentos agrícolas.

Outras atividades do projeto incluem:

Jornadas da Mulher Santomense: Realização eventos sobre temas relevantes para as mulheres, promovendo a partilha de ideias e reflexões com diversos atores públicos e privados, com o objetivo de advogar soluções concretas para problemas identificados.

Feiras mensais: Promoção do comércio, escoamento de produtos e inclusão económica das mulheres produtoras participantes do projeto, através da “Feira das Mulheres do Meio Rural”.

Laboratórios culinários: Momentos de partilha entre as mulheres formadas e as comunidades, com demonstrações sobre a escolha de produtos mais saudáveis e nutritivos, bem como as melhores formas de cozinhar e conservar alimentos.

Iniciativas de educação ambiental: Desenvolvimento de iniciativas nas comunidades para sensibilizar e incentivar a mudança de comportamentos sociais, promovendo atitudes e intervenções comunitárias positivas no ambiente.

A TESE – Associação para o Desenvolvimento, fundada em 2002, tem como missão criar e implementar soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida. A sua atuação abrange as áreas de Água, Saneamento, Energia, Gestão de Resíduos, Emprego e Empregabilidade, e Capacitação para a Inovação Social.

Em São Tomé e Príncipe, a TESE atua desde 2006, nas áreas de gestão de resíduos, energia e água, através de diversos projetos executados e consultorias prestadas, em parceria com os setores público, privado e a sociedade civil. Recentemente, começou a trabalhar também na área do emprego e empregabilidade no país, com o projeto PRO’Mulher, executado em 2023.

Neste ano, através do projeto Nutrir, trabalha na capacitação para a inovação social. Com o projeto Nutrir, a TESE também dá continuidade ao tema da igualdade de género abordado no projeto PRO’Mulher, aprofundando o estudo deste tema no país através do Diagnóstico sobre Igualdade de Género, Direitos Humanos e Situação da Mulher em São Tomé e Príncipe, e do Desenho e Implementação do Plano de Empoderamento da Mulher (PEM).

Este ano, a TESE desenvolve três projetos em São Tomé e Príncipe: Nutrir, PABAC-MZ e Estufa Escolar, financiados pelo Camões I.P, e continua com a consultoria no Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Gestão de Resíduos de Lâmpadas Usadas para a EMAE.