“O Mistério do Samba” sexta-feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, agendada para o dia 20 de setembro (sexta-feira), às 18h.

Nesta sessão será exibido “O Mistério do Samba”, filme documentário brasileiro de 2008, dirigido por Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, e produzido por Marisa Monte. O Mistério do Samba retrata o cotidiano e as histórias da Velha Guarda da Escola de Samba Portela, uma das escolas de samba mais populares do Rio de Janeiro. Um documentário sobre samba com muito samba tocando e com depoimentos de alguns dos mais importantes integrantes da história do grupo, inclusive o fundador, Paulinho da Viola.

Venha assistir, a entrada é gratuita!