Sistema agroflorestal do cacau de STP classificado como património agrícola da humanidade

O sistema agroflorestal do cacau de São Tomé e Príncipe foi oficialmente reconhecido pela FAO como património agrícola da humanidade.

A decisão foi tomada durante a vigésima reunião do comité científico do programa de sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial da FAO.

É provavelmente um dos mais importantes prémios para São Tomé e Príncipe nos últimos anos.

A reação do governo não se fez esperar.

“É bom que se reconheça as características próprias que tem o nosso país e dessa nossa agricultura agroflorestal. Em primeiro lugar esperamos da comunidade internacional maior engajamento financeiro para poder apoiar e fazer com que possamos consolidar essa caraterística que temos” – destacou Patrice Trovoada.

Para o primeiro-ministro a economia agroflorestal em São Tomé e Príncipe tem ainda muito espaço para crescer. Patrice Trovoada olha também para a preservação do mar territorial santomense.

“Temos um engajamento de preservação do nosso oceano, pelo menos 30 por cento do mar santomense tem de ser também protegido e preservado, mas quer dizer também que, em contrapartida, estamos à espera de maior apoio para as comunidades piscatórias”.

O país segundo o chefe do governo está à espera de outra classificação importante.

«Também, em breve, teremos à semelhança da ilha do Príncipe, uma boa parte da ilha de S. Tomé será também Reserva Mundial da Biosfera e faz parte de um conjunto de políticas que não só tem a ver com a preservação de meios, mas também captação de mais recursos para termos um desenvolvimento sustentável no nosso país».

O reconhecimento internacional irá contribuir certamente para a dinamização do turismo sustentável no país e para a valorização de um vasto conjunto de produtos serviços e associados a esse setor.

José Bouças