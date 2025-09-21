Guarda Costas de Nino Monteiro provoca pânico no voo da TAP

Um homem identificado pela polícia como sendo, o Guarda Costas particular de Domingos Monteiro, vulgo Nino, Presidente da Federação Santomense de Futebol, e também Presidente da coligação parlamentar MCI/PS/PUN – ADI, foi detido no último fim de semana, dentro do avião da TAP que se preparava para levantar voo rumo a Lisboa.

O homem estava na posse de uma arma de guerra – Makarof. Segundo relatos da polícia, o comandante do avião ordenou a evacuação da aeronave. Todos os passageiros, incluindo o primeiro-ministro Américo Ramos, foram retirados do avião e submetidos a um novo processo de vistoria.

A polícia prometeu abrir um inquérito para saber em que fase do rastreio das bagagens e dos passageiros ocorreu a grave falha de fiscalização.

«A arma está legalizada, mas o indivíduo não tem licença para porte de arma. As diligências serão feitas junto às autoridades competentes», afirmou o subcomissário e comandante da polícia do aeroporto internacional Nuno Xavier Dias.

O pânico provocou a alteração do voo da TAP de sábado para domingo.

O guarda costas particular do Presidente da Federação Santomense de Futebol, foi entregue ao Ministério Público, e esta segunda-feira deverá ser presente ao Juiz da secção de instrução criminal do Tribunal da Primeira Instância.

Abel Veiga