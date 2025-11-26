STP lança campanha contra violência de género com foco na violência online



São Tomé e Príncipe continua a enfrentar desafios significativos no combate à violência baseada no género. “Persistem silêncios, medos, desigualdades e dependências económicas e sociais que alimentam esta forma de violência”, sublinhou Ernestino Aguiar, porta-voz do Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o país lançou a campanha “16 Dias de Ativismo contra a Violência Baseada no Género”, sob o lema “Não há desculpas para a violência online”, iniciativa apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP).

“Não podemos permitir que a inovação tecnológica se torne uma ferramenta de opressão. O nosso compromisso é de tolerância zero para qualquer forma de violência, seja nas ruas ou nas redes sociais”, destacou Heades dos Santos, Representante do FNUAP.

A violência baseada no género não é apenas um crime: representa uma violação grave da dignidade humana, um entrave ao desenvolvimento e uma ameaça direta à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

“Continuaremos a reforçar o acesso à justiça, a aperfeiçoar os mecanismos de denúncia e a garantir maior celeridade na resposta judicial”, prometeu Ernestino Aguiar em representação do governo.

O executivo reafirmou ainda o compromisso de promover políticas públicas centradas na vítima e orientadas para a igualdade de género, integrando esta prioridade numa estratégia nacional de proteção e justiça social.

José Bouças