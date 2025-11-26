Empreendedoras elevam padrões e encerram jornada pioneira sobre Propriedade Intelectual

O país assiste esta semana ao culminar de um dos projetos mais significativos na promoção da criatividade e competitividade feminina: a Jornada da Propriedade Intelectual, que encerra oficialmente o Projeto de Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa que ao longo de sete meses elevou o nível de profissionalização de 61 mulheres empreendedoras das ilhas de São Tomé e do Príncipe.

A iniciativa, coordenada pelo SENAPIQ em cooperação com a OMPI, proporcionou formação técnica, consultoria personalizada e desenvolvimento de identidade visual para 24 entidades empreendedoras. A formação explorou áreas como criação de marca, design de embalagem, comunicação visual e valorização de produtos — elementos essenciais para colocar no mercado produtos mais competitivos, certificados e alinhados com padrões internacionais.

Durante a abertura do evento, o representante da OMPI, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, Daniel Islam, elogiou a determinação e a evolução das empreendedoras.

E sublinhou que o projeto demonstrou o potencial transformador da Propriedade Intelectual quando aplicada a negócios liderados por mulheres. “Hoje não celebramos apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma nova etapa, onde as empreendedoras estão mais confiantes, mais preparadas e mais conectadas com o mercado”, declarou.

O Diretor do SENAPIQ-STP, Adérito Bonfim, reforçou que a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual 2023–2027 coloca o empreendedorismo feminino no centro do desenvolvimento económico e social do país.

Para o director do SINAPIQ-STP, as participantes formadas tornam-se agentes de mudança, capazes de transformar ideias em soluções económicas, melhorar a competitividade dos seus setores e contribuir diretamente para a inovação nacional.

A Jornada da Propriedade Intelectual decorreu na segunda-feira e terça-feira, no anfiteatro da Faculdade de Ciências e Tecnologias, polo da Universidade de São Tomé e Príncipe, e reúne instituições públicas, especialistas, formadores, representantes da OMPI, empreendedoras e parceiros. Durante os dois dias foram apresentados os resultados da implementação, testemunhos, desafios e aprendizagens, culminando com a entrega oficial dos certificados às participantes.

Waley Quaresma