São Tomé e Príncipe avança na expansão do Cadastro Social Único para reforçar a proteção social

A expansão e atualização do Cadastro Social Único decorrerá em todo o território nacional durante o primeiro trimestre, permitindo conhecer com maior precisão a situação das famílias vulneráveis e assegurar que os apoios sociais cheguem a quem mais necessita.

“Estamos a falar de uma ferramenta que contribui de forma significativa para a redução da pobreza. É através dela que o Estado define, com seriedade, compromisso e responsabilidade, toda a política pública destinada a garantir que os apoios cheguem às pessoas que mais necessitam”, afirmou Jouceril Tiny dos Ramos, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Atualmente, cerca de cinco mil famílias beneficiam da proteção social, mas a meta da expansão e atualização do Cadastro Social Único é alcançar 12 mil agregados, num país onde mais de 60% da população vive em situação de pobreza.

“Os números dependem do tempo e dos recursos disponíveis. Neste momento, contamos com a parceria do Banco Mundial para a expansão do programa, passando de cinco mil para seis mil agregados familiares”, destacou Núria de Ceita, Diretora de Proteção Social.

Foi igualmente criado um comité técnico central para assegurar que o Cadastro Social Único se consolide como a plataforma nacional unificada da proteção social.

José Bouças